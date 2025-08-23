23 de agosto de 2025 - 13:47

Fútbol: Claudio Echeverri debutó en el Bayer Leverkusen con derrota

El apodado El Diablito solo jugó seis minutos, pero los suficientes para demostrar que pronto, que si no se lesiona, estará más tiempo en cancha

Fútbol. Claudio Echeverri debutó en el gran equipo alemán.

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El mediocampista ofensivo Claudio Echeverri concretó su primera aparición en el Bayer Leverkusen. En el minuto 39 del segundo tiempo del partido entre el Leverkusen y el Hoffenheim por la fecha 1 de la Bundesliga, el “Diablito” ingresó por el argelino Ibrahim Maza y jugó seis minutos.

A pesar de la derrota por 2-1 del “El equipo de la fábrica”, el futbolista argentino encontró sus primeros minutos en su nuevo equipo, quien sufrió diversas bajas importantes en el último mercado de pases e intentará buscar una reconstrucción en base a los jóvenes talento.

A sus 19 años, Claudio Echeverri empieza a afianzarse en el fútbol alemán tras su salida del Manchester City, donde fue considerado una de las mayores promesas del club pero no logró sumar importantes minutos oficiales en el primer equipo.

La falta de continuidad aceleró su decisión de buscar nuevos horizontes y el Bayer Leverkusen apareció como una oportunidad ideal para relanzar su carrera en un contexto competitivo.

