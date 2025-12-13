13 de diciembre de 2025 - 10:31

Se definen los clasificados a las Copas Internacionales: Independiente espera una mano de Racing Club

Luego de conocer quien ganará el Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes, Independiente espera una ayuda de "La Academia" para obtener un cupo.

Independiente espera una ayuda de su clásico rival para jugar un torneo más.

Hoy se define el campeón del Torneo Clausura entre Racing Club y Estudiantes de La Plata en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Y, además, se resolverán los cupos de todos los equipos argentinos que participarán de las Copas en 2026, en el que Independiente espera que su máximo rival pueda darle un boleto.

El ganador del duelo entre "La Academia" y "El Pincha" sacará el último boleto a la Copa Libertadores, a la que ya están clasificados seis equipos del fútbol argentino que intentarán acabar con el dominio de los equipos brasileros.

Los equipos con un boleto asegurado a la próxima edición de la Copa Libertadores son: Platense (campeón del Apertura), Independiente Rivadavia (campeón Copa Argentina), Lanús (Copa Sudamericana), Rosario Central, Boca (por Tabla Anual) y Argentinos Juniors (irá al repechaje, eliminatoria previa para entrar a la fase de grupos).

Por otra parte, otros seis equipos tienen su lugar asegurado en la Copa Sudamericana. River, Racing (que todavía puede ir al principal torneo continental), Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.

Los hinchas de Independiente deberán estar atentos la final del Torneo Clausura

"El Rojo" (11º en la tabla anual) espera una mano de su eterno rival, necesita que la Academia se corone en el Clausura para que libere cupo y clasificarse a la Copa Sudamericana.

