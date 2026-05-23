23 de mayo de 2026 - 09:54

Violento asalto en Maipú: motochorros le robaron la camioneta bajo amenaza de arma

Según contó la víctima, los delincuentes, en plena vía pública, lo obligaron a bajar de su camioneta y se la llevaron.

Violento asalto en Maipú: motochorros le robaron la camioneta bajo amenaza de arma.

Violento asalto en Maipú: motochorros le robaron la camioneta bajo amenaza de arma.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 37 años fue víctima de un violento robo este viernes por la noche en la localidad de Fray Luis Beltrán, Maipú. El hecho ocurrió minutos después de las 20:12 en las inmediaciones de la calle Lamadrid Norte al 900.

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El asalto

Según la denuncia de la víctima, identificada como E. A., se desplazaba en su camioneta particular, una Chevrolet S-10 blanca, con dirección al Este. Al llegar a la altura de la mencionada calle fue interceptado por dos delincuentes que circulaban en una moto de baja cilindrada.

Los asaltantes utilizaron un arma de fuego para obligar al conductor a detener la marcha del vehículo. Bajo amenazas, hicieron descender al hombre y se subieron al rodado para luego huir del lugar.

Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú.

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