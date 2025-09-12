Tres bodegas mendocinas y "el Messi del vino", nominados en los premios Wine Enthusiast

Tres bodegas mendocinas y "el Messi del vino " figuran entre los nominados de la 26ª edición de los Premios Wine Star de Wine Enthusiast , que reconocen a las personas y empresas que realizan contribuciones destacadas a la industria del vino y las bebidas.

Las bodegas en competencia son Luigi Bosca de Luján de Cuyo, Santa Julia de Maipú y Tapiz de Valle de Uco, mientras que el enólogo representante es Alejandro Vigil , director de enología de Catena Zapata conocido por su apodo como "el Messi del vino". La gala se realizará en enero de 2026 y servirá para homenajear a los ganadores.

Los Premios Wine Star de Wine Enthusiast reconocen cada año a las personas y empresas que generan un impacto destacado en la industria del vino y las bebidas. Según la publicación, todas las divisiones de tiempo completo y colaboradoras del equipo de medios participaron en el proceso de nominaciones, que luego fueron votadas de manera anónima y evaluadas por el equipo ejecutivo de la revista. La selección final se basó en factores como el impacto en consumidores y comercio, éxitos comerciales, visión de la empresa y capacidad de crear tendencias.

Sobre las bodegas mendocinas, Wine Enthusiast destacó que Luigi Bosca ha sido liderada por generaciones de pioneros: “A lo largo de sus 120 años de historia en Mendoza , Luigi Bosca ha sido liderada por pioneros. En 1890, su fundador, Leoncio Arizu, trajo a Argentina los conocimientos vitivinícolas españoles de su familia, contribuyendo así a la fundación de lo que se convertiría en la preciada región vitivinícola de Luján de Cuyo. En la década de 1960, el ingeniero agrónomo Alberto Arizu (tercera generación) introdujo el análisis del terroir, la selección de material genético y las inversiones en nuevas regiones vitivinícolas a lo largo de los Andes. Liderado por la cuarta generación, Luigi Bosca opera ahora a escala global, llevando al mundo un siglo de vinificación de lujo, Malbecs de alta calidad y la excelencia mendocina”.

Sobre Santa Julia , la revista resaltó: “ José y Sebastián Zuccardi ya han asumido una gran responsabilidad en su búsqueda de dar voz al Valle de Uco de Argentina. Investigaron, estudiaron, exploraron y experimentaron con la región, trabajo que les valió el Premio Wine Star 2022. Con Santa Julia, la familia Zuccardi se compromete con un nuevo desafío: la agricultura sostenible y el cuidado del medio ambiente. Santa Julia es una bodega con visión de futuro, pionera en la producción orgánica y un referente en mejores prácticas comerciales y sociales. Es una visión apasionada, personal y lúdica de los vinos argentinos”.

Casa del Visitante Santa Julia

En cuanto a Tapiz, la publicación indicó: “La palabra tapiz se traduce como tapiz, una descripción bastante precisa del terroir con el que Tapiz trabaja en el Valle de Uco de Mendoza. Exploran la Cordillera de los Andes, a 4600 metros sobre el nivel del mar. Se aventuran a la costa patagónica con sus bravas aguas atlánticas. Con todos estos elementos, trabajan para expresar lo mejor de los Andes en sus vinos. Un reconocido equipo de enólogos Fabián Valenzuela y el afamado viticultor bordelés Jean-Claude Berrouet (anteriormente en Petrus) y la propietaria Patricia Ortiz sin duda contribuyen a completar esta visión”.

Bodega Tapiz

Estas tres bodegas competirán en la categoría Bodega del Año del Nuevo Mundo (New World Winery of the Year) con Viñedos del Valle de la Pirámide, North Canterbury, Nueva Zelanda, y Casa de Arras, Río Pipers, Australia, consolidando la presencia argentina en el escenario internacional del vino.

El "Messi del vino": único enólogo de Mendoza nominado

El único representante argentino en la categoría Enólogo del Año (Winemaker of the Year) es Alejandro Vigil, de Catena Zapata, Mendoza.

Según Wine Enthusiast: “Los primeros años de Alejandro Vigil están llenos de recuerdos de su abuelo, quien le enseñó a cuidar la tierra y las viñas. A lo largo de su carrera, ha estado decidido a devolver ese conocimiento. Cuando Vigil se unió a Catena Zapata, él y la propietaria de la bodega, la Dra. Laura Catena, comenzaron a desarrollar el Instituto Catena del Vino para impulsar el conocimiento y la innovación enológica en la región. Hoy, sigue siendo el director de enología de Catena, pero también se centra en impulsar la industria vitivinícola del país como presidente de Wines of Argentina”.

Alejandro Vigil

Vigil compite con Ed Carr, Casa de Arras, Río Pipers, Australia, Andrea Daldin, Lamole de Lamole, Greve in Chianti, Italia, Jesse Katz, Bodegas Aperture, Healdsburg, California, y Samra Morris, Bodega Alma Rosa, Santa Bárbara, California. Esta nominación no solo refleja su trayectoria individual, sino también la proyección internacional del vino argentino, mostrando la excelencia y diversidad de la vitivinicultura mendocina frente a destacados profesionales del mundo.