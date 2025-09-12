Coca-Cola busca empleados en Mendoza y otras provincias: cómo postularse

Coca-Cola abrió nuevas vacantes laborales en Argentina, con casi 30 puestos disponibles en sus plantas y oficinas. Las oportunidades se distribuyen entre Mendoza y otras provincias, incluyendo roles en logística, producción y administración, la mayoría en formato presencial y full time.

Los interesados pueden postularse directamente a través del portal oficial de la compañía. Las posiciones incluyen desde operarios de depósito hasta jefaturas de distribución, y también se ofrecen pasantías para quienes buscan experiencia en la empresa.

De acuerdo a la web de empleo, si colocamos la ubicación de la planta de Godoy Cruz , Mendoza, estos son los puestos publicados en lo últimos 7 días:

image Oportunidades para operarios, administrativos y promotores de ventas.

Otras provincias

Operador de depósito (temporario) – Chacabuco, Buenos Aires

Repositor/a externo/a – Junín, Buenos Aires

Promotor de ventas – Pergamino, Buenos Aires

Operador/a de calidad por temporada – Córdoba

Operador de depósito – Bariloche, Neuquén

Promotor/a de ventas – San Juan

Administrativo/a de Expedición – San Luis

Pasante de Planeamiento de Insumos – Bahía Blanca, Buenos Aires

La lista completa de vacantes y pasantías está disponible en el portal de empleos cocacolaandina.hiringroom.com/jobs.

Actualmente, las posiciones ofrecidas no tienen datos de salarios ofrecidos disponibles, pero se estima que son $1.500.000 para un trabajador del área de reparto de mercadería en noviembre de 2024, según los datos difundidos por Lautaro San Martín, creador de la cuenta @hablemosdeplata en TikTok.

Cómo postularse a un empleo en Coca-Cola

Para postularse, se debe ingresar al portal de empleos de Coca-Cola Argentina. El proceso se divide en tres pasos:

Importa tu CV

Carga tu CV con IA: Tu perfil se completará automáticamente utilizando inteligencia artificial con el archivo que subas. Podrás revisar y modificar la información si es necesario. El archivo debe estar en formato .pdf y no superar los 15MB. La conversión puede tardar unos minutos.

Tu perfil se completará automáticamente utilizando inteligencia artificial con el archivo que subas. Podrás revisar y modificar la información si es necesario. El archivo debe estar en formato .pdf y no superar los 15MB. La conversión puede tardar unos minutos. Bumeran: Importa tu CV desde tu cuenta de Bumeran.

Importa tu CV desde tu cuenta de Bumeran. Zonajobs: Importa tu CV desde tu cuenta de Zonajobs.

Importa tu CV desde tu cuenta de Zonajobs. Manualmente: Completar formulario manualmente.

Completar formulario manualmente. Datos Personales: Completar información personal básica para el registro en el portal.

Completar información personal básica para el registro en el portal. Información adicional: Ingresar datos académicos, laborales y cualquier información complementaria requerida por la posición.

Al hacer clic en “postularse”, los candidatos podrán adjuntar su CV y completar los pasos indicados para iniciar la aplicación.