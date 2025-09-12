Se dispara el dólar hoy y marca nuevo récord: a cuánto cotiza en el cierre de la semana

El dólar minorista sufre un aumento este viernes 12 de septiembre y se dispara a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación . Se trata de una suba de $20 respecto al cierre del jueves y supera así al récord nominal del lunes pasado ($1.460).

Por su parte, el dólar blue se negocia hoy a $1.390 (compra) y $1.410 (venta).

En tanto, el dólar mayorista está a 1,2% de distancia del techo de la banda de flotación. El tipo de cambio oficial mayorista figura en las pantallas a $1.452,55 , que se traduce a un incremento equivalente a $20,37 frente al cierre anterior (+1,42%). En la semana, arrastra una escalada de $89 (6,5%).

Desde que el Gobierno levantó el cepo en abril, rige un esquema de banda de flotación para el tipo de cambio, con ajustes del 1% mensual. Actualmente, las bandas de flotación prevén un piso a $951 y un techo a $1.470 , por lo que esta cotización mayorista estaría a $17,5 de distancia (un 1,2%).

En este marco, y tras la derrota electoral de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, el dólar marcó su récord histórico el lunes por la mañana, cuando llegó a $1.460 en el Banco Nación y hasta $1.480 en otras entidades privadas. Sin embargo, hacia el cierre bajó a $1.425 , nivel que se repitió el martes.

El miércoles, repuntó $10 y cerró en $1.435, manteniéndose dentro de la franja establecida por el Banco Central.

Para el jueves, el dólar "despertó" y se elevó a $1.445 en el cierre, la mayor cifra de la semana.

A cuánto cotiza el dólar hoy, banco por banco

Banco Nación

Compra: $1.415

Venta: $1.465

Cotización actualizada del dólar en el Banco Nación. pic.twitter.com/ILZsU7h6YW — Prensa BNA (@prensabna) September 12, 2025

Galicia $1.400 / $1.450

Macro $1.400 / $1.460

Patagonia $1.410 / $1.460

Santander $1.410 / $1.460

BBVA $1.415 / $1.465

ICBC $1.395 / $1.467

Supervielle $1.430 / $1.480

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.904,50 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.390

Venta: $1.410

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $1.452,36 (+ $10,51)

Venta: $1.453,75 (+ $8,34)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $1.456,46 (+ $16,42)

Venta: $1.462,65 (+ $13,88)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.