Confirmado el precio que tendrá el dólar este viernes 12 de septiembre cuando abran los bancos

El dólar viene de una semana marcada por la inestabilidad tras las elecciones en la Provincia de Buenos Aires y los movimientos del mercado financiero. En este contexto, los bancos más importantes confirmaron el precio del dólar que regirá cuando este viernes 12 de septiembre s e abran las operaciones cambiarias en cada entidad.

Según lo informado por el Banco Central, la mayoría de las entidades mantendrá un precio de referencia cercano al que fija el Banco Nación , en torno a los $1.445 , aunque con diferencias de algunos pesos entre bancos privados y digitales.

De acuerdo con lo confirmado por cada entidad bancaria al Banco Central, los precios de venta de dólares, en el momento de la apertura de operaciones, serán los siguientes para este viernes 12 de septiembre:

En medio de la incertidumbre financiera, el Fondo Monetario Internacional envió una señal de respaldo al Gobierno argentino. La directora gerente, Kristalina Georgieva, dialogó en los últimos días con el ministro de Economía , Luis Caputo, para evaluar los avances del programa vigente.

Desde el organismo confirmaron que esperan su presencia en las reuniones anuales de octubre en Washington, lo que refuerza la expectativa de continuidad en el vínculo con el país.

Por otro lado, en el mercado de capitales, muchos inversores siguen recurriendo al dólar MEP como alternativa para dolarizarse de forma legal.

La operatoria suele realizarse a través de bonos con alta liquidez, principalmente el AL30 y el GD30, que permiten comprar en pesos y vender en dólares dentro de la misma plaza local.