11 de septiembre de 2025 - 21:35

Confirmado el precio que tendrá el dólar este viernes 12 de septiembre cuando abran los bancos

El Banco Central dio a conocer la cotización que tendrá el dólar en los bancos más importantes en el inicio de las operaciones de este viernes 12 de septiembre.

Dólar

Dólar

Foto:

Imagen ilustrativa / Web
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El dólar viene de una semana marcada por la inestabilidad tras las elecciones en la Provincia de Buenos Aires y los movimientos del mercado financiero. En este contexto, los bancos más importantes confirmaron el precio del dólar que regirá cuando este viernes 12 de septiembre se abran las operaciones cambiarias en cada entidad.

Leé además

cuanto cuesta comprar un motorhome mercedes-benz sprinter en septiembre 2025

Cuánto cuesta comprar un motorhome Mercedes-Benz Sprinter en septiembre 2025

Por Andrés Aguilera
Aruba, el destino exótico al que conectará Mendoza vía Aerolineas Argentinas.

Mendoza suma un nuevo vuelo directo a una exclusiva playa del Caribe: cuánto cuesta

Por Redacción Economía

Según lo informado por el Banco Central, la mayoría de las entidades mantendrá un precio de referencia cercano al que fija el Banco Nación, en torno a los $1.445, aunque con diferencias de algunos pesos entre bancos privados y digitales.

image

A cuánto venderá los dólares cada banco

De acuerdo con lo confirmado por cada entidad bancaria al Banco Central, los precios de venta de dólares, en el momento de la apertura de operaciones, serán los siguientes para este viernes 12 de septiembre:

  • Banco Galicia: $1.445

  • Banco Nación: $1.445

  • Banco ICBC: $1.442

  • Banco BBVA: $1.445

  • Banco Supervielle: $1.452

  • Banco Ciudad: $1.445

  • Banco Patagonia: $1.440

  • Banco Hipotecario: $1.440

  • Banco Santander: $1.445

  • Brubank: $1.443

  • Banco Credicoop: $1.440

  • Banco Macro: $1.455

  • Banco Piano: $1.450

La señal del Fondo Monetario Internacional

En medio de la incertidumbre financiera, el Fondo Monetario Internacional envió una señal de respaldo al Gobierno argentino. La directora gerente, Kristalina Georgieva, dialogó en los últimos días con el ministro de Economía, Luis Caputo, para evaluar los avances del programa vigente.

Desde el organismo confirmaron que esperan su presencia en las reuniones anuales de octubre en Washington, lo que refuerza la expectativa de continuidad en el vínculo con el país.

Por otro lado, en el mercado de capitales, muchos inversores siguen recurriendo al dólar MEP como alternativa para dolarizarse de forma legal.

La operatoria suele realizarse a través de bonos con alta liquidez, principalmente el AL30 y el GD30, que permiten comprar en pesos y vender en dólares dentro de la misma plaza local.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dólar hoy: a cuánto cotiza el 11 de septiembre

El dólar cerró este jueves en alza: a cuánto cotiza en cada banco y en el mercado blue

Por Redacción Economía
Las acciones argentinas en Wall Street subieron hasta 7% tras el respaldo del FMI

Las acciones argentinas en Wall Street subieron hasta 7% tras el respaldo del FMI: cómo quedó el riesgo país

Por Redacción Economía
Dólar hoy, 10 de septiembre

Sube el dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco y en el mercado blue

Por Redacción Economía
Con el dólar oficial a $1.460, cerca del techo de la banda, el Gobierno enfrenta un desafío: sostener la cotización sin agotar sus dólares.

Mercado cambiario: cuánto dólares tiene el Gobierno para intervenir

Por Redacción Economía