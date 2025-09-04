4 de septiembre de 2025 - 10:56

El desayuno chileno que enamora a mendocinos, ahora conquistó al streamer más grande del mundo

Ibai llanos está llevando a cabo un mundial digital de desayunos donde esta exquisitez chilena compite con un plato peruano.

Foto:

Por Redacción

El Mundial de Desayunos, organizado por el streamer español Ibai Llanos, despertó una verdadera “guerra gastronómica” en redes sociales. Millones de usuarios participan de las votaciones para elegir cuál es el mejor desayuno del mundo, y ahora Chile y Perú se enfrentan en una semifinal que desata tanta pasión como un clásico futbolero.

Chile y la marraqueta con palta

La propuesta chilena tiene como emblema la marraqueta con palta, un clásico que conquista también a los mendocinos que cruzan al vecino país. En su camino a semifinales, Chile dejó atrás a Japón y a España.

La marraqueta con palta, semifinalista en el mundial de desayunos de Ibai Llanos.

El menú fue ampliado a pedido del público con sopaipillas con pebre, té caliente, jamón y huevos revueltos. El presidente Gabriel Boric se sumó al fervor y escribió en Instagram: “¡Vamos Chile! Nada supera la marraqueta con palta”. Incluso Arturo Vidal comentó en la publicación: "Somos el mejor país de Chile vamos nomas".

marraqueta con palta

Perú apuesta a su contundente desayuno criollo

Enfrente está Perú, que llegó a esta instancia con un desayuno igual de potente: el pan con chicharrón, acompañado por tamal y café pasado. La receta incluye carne de cerdo frita, camote frito y salsa criolla de cebolla morada en pan francés, muy similar a la marraqueta chilena.

“Qué duelo tan histórico tenemos aquí delante con dos desayunos que son espectaculares”, comentó Ibai Llanos al iniciar la votación entre ambos países.

Ibai
El desayuno peruano que compite contra la marraqueta con palta.

Cómo votar en el Mundial de Desayunos

Los usuarios pueden participar ingresando a las cuentas oficiales de Ibai en YouTube, TikTok o Instagram, y dejando un “me gusta” en el comentario de la bandera de su país preferido. Una vez cerradas las votaciones, se sumarán los resultados de las tres plataformas y el ganador pasará a la gran final.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Ibai (@ibaillanos)

El precio del desayuno en Chile

En Chile, el kilo del tradicional pan cuesta alrededor de $2.990 pesos chilenos, mientras que la palta se consigue entre $3.000 y $6.000.

Por la otra llave, Bolivia y Venezuela disputan el otro pase a la final, lo que asegura un cierre regional en este torneo digital organizado por el streamer más grande del mundo.

