José Luis Espert escapó de la caravana en Lomas de Zamora en moto y estallaron los memes

La secuencia del diputado libertario huyendo despertó el ingenio de los internautas. Mirá los mejores memes.

José Luis Espert escapó de Lomas de Zamora en moto y estallaron los memes.

La jornada de campaña en Lomas de Zamora terminó en caos. El presidente Javier Milei encabezaba una caravana de La Libertad Avanza cuando un grupo de manifestantes comenzó a arrojar piedras y botellas contra el vehículo en el que se desplazaba.

En medio de la tensión, el operativo de seguridad evacuó al mandatario a toda velocidad. Sin embargo, el foco de atención cambió de lugar cuando apareció la imagen de José Luis Espert intentando escapar de la escena, sin casco y a bordo de una moto.

Los mejores memes de José Luis Espert El video del economista sobre dos ruedas no tardó en viralizarse y, casi de inmediato, las redes sociales hicieron lo suyo.