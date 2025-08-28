28 de agosto de 2025 - 10:18

José Luis Espert escapó de la caravana en Lomas de Zamora en moto y estallaron los memes

La secuencia del diputado libertario huyendo despertó el ingenio de los internautas. Mirá los mejores memes.

Por Andrés Aguilera

La jornada de campaña en Lomas de Zamora terminó en caos. El presidente Javier Milei encabezaba una caravana de La Libertad Avanza cuando un grupo de manifestantes comenzó a arrojar piedras y botellas contra el vehículo en el que se desplazaba.

Los mejores memes de José Luis Espert

El video del economista sobre dos ruedas no tardó en viralizarse y, casi de inmediato, las redes sociales hicieron lo suyo.

Los usuarios convirtieron el episodio en material de humor: desde montajes de carreras clandestinas hasta ediciones con escenas de películas, pasando por memes donde Espert aparece escapando al ritmo de canciones de Linkin Park, La Joaqui y Lady Gaga.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dansandub/status/1960823243708809346&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanRegueiroFR/status/1960796366164386121&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PonzistaAnti/status/1960779613019263128&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/heladiita/status/1960801010357538932&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OtroParkman/status/1960781819114349060&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hyypermatica/status/1960774109278990366&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BrunoMorales2_0/status/1960771595049538020&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hagovmaneskin/status/1960845175690834392&partner=&hide_thread=false

