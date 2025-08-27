Viral de TikTok: le hizo las uñas a una clienta, le ofreció "algo para tomar" y recibió reclamo insólito

El video causó furor en TikTok, superando las 700 mil reproducciones y 62 mil “me gusta”. “No puede ser real lo que estoy escuchando”, escribió un usuario.

Una manicura vivió una situación tan insólita como inesperada con una de sus clientas. Mientras atendía el último turno del viernes, le ofreció “algo para tomar” a la joven para acompañar la sesión. Sin embargo, el gesto de cortesía terminó generando un reclamo que rápidamente se volvió viral.

La clienta, lejos de quejarse por el trabajo realizado, le envió después un audio en el que dejó en claro que las uñas le habían encantado… aunque no quedó conforme con la bebida que le sirvieron. Para sorpresa de todos los usuarios, dijo que esperaba “algo más que agua” para arrancar el fin de semana.

Insólita queja a una manicura El audio fue publicado en la cuenta @agustinaangelotti, donde la manicura compartió el mensaje que recibió. “Te escribo para decirte que las uñas estuvieron increíbles, me encantaron y están de 10, con eso estoy súper contenta″, comenzó la clienta, antes de aclarar que quería dejarle “una crítica constructiva”.

En ese tono, agregó: “Viste que me atendí el viernes a última hora porque trabajo. Voy, me hago las uñas, me junto con las chicas y salgo. ¿Viste que me ofreciste algo para tomar? Yo te dije que sí y me diste un vaso de agua. Súper agradecida con eso, pero yo esperaba algo más”.

El posteo superó las 700 mil reproducciones y 62 mil “me gusta”, además de cientos de comentarios sorprendidos por el reclamo: “Quería previar gratis la chica”, “No puede ser real lo que estoy escuchando” y “Hay gente que no tiene vergüenza ni respeto” fueron algunos de los mensajes con más likes.