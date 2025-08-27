Convirtió un painball abandonado en un homenaje a la Selección y causó furor

Un painball de las tortugas ninjas terminó siendo un homenaje a la Scaloneta. Así lo decidió un tiktoker que compartió el proceso de transformación de la máquina de juegos y se volvió viral.

Un hombre convirtió un painball que estaba "completamente arruinado" en uno nuevo. La máquina, que llevaba más 30 de años abandonada, terminó con una nueva temática y llamó la atención de los usuarios de TikTok.

"Creo que es el proyecto que más tardé, ya que por una cosa u otra llevo haciéndolo más de un año", dijo @Thehacklab. Aunque el influencer intentó arreglar el juego original, se decidió por convertirlo en un homenaje a la Scaloneta.

De esta manera, el tiktoker cambió "la gráfica del campo de juego, el vidrio de arriba, moviendo las luces del lugar, diseñando de cero un montón de nuevas rampas, elementos como bumper con forma del estadio Luzail", y hasta "el micro con el que paseó la selección argentina".

Además, la remodelación implicó incorporar un arco con el Dibu, que intenta atajar los goles. También están presente los defensores y Messi haciendo el topollillo. Adornan la escena las banderas con las tres finales.

Embed - Mi flipper de la scaloneta está casi listo, te gustaría jugarlo ? @thehacklifeyt Mi flipper de la scaloneta está casi listo, te gustaría jugarlo ? sonido original - Thehacklab En la base, un montón de pequeños detallitos están por todos lados, junto a las animaciones de la pantalla que logran un gran efecto. Inclusive hay detalles para seguir descubriendo.

La cuenta, que compartió el proyecto del painball, está a nombre de Joan Manuel Hidalgo. El hombre detalló en su posteo que cambió los sonidos originales de la máquina por más de 400 sonidos nuevos. Ayer informó que el proyecto está pronto a finalizarse, ya que "solo queda decidir su final". Además les pregunto a sus seguidores: "¿Les gustaría poder jugar aunque sea una sola vez?"