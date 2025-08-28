Cuánto cuesta desayunar en 'Betular Pâtisserie', la pastelería de Damián Betular en Buenos Aires

En Betular Pâtisserie , los precios de los desayunos reflejan el concepto de lujo descontracté. Según la carta oficial y en línea con la tendencia de precios en locales gastronómicos porteños , el gasto puede ir desde $3.200 por una medialuna hasta más de $22.000 en platos completos como ensaladas.

Entre las piezas más pedidas figuran la medialuna a $3.200, el pan de chocolate a $4.800 y el moño de cheesecake a $5.600. Las alternativas más elaboradas, como el cubo suisse de pistacho o el roll de maní y chocolate , cuestan $7.000.

El café acompaña con un rango de $3.500 a $6.500 :

Con estos valores, un desayuno simple de medialuna y café ronda los $8.000 por persona .

Desayunos completos y sándwiches gourmet

Las propuestas de la carta suben el promedio:

Avocado toast: $13.500

$13.500 Betu toast: $12.000

$12.000 Yogurt con granola: $8.000

En sándwiches, los precios van de $13.000 (brioche o tostado clásico) hasta $21.000 (baguette de salmón ahumado). La baguette caprese y el tostado de hongos se ubican en $14.000.

Un desayuno completo con avocado toast, café y pastelería se calcula en $20.000 a $22.000 por persona, mientras que una pareja puede gastar entre $40.000 y $45.000.

Una pâtisserie de lujo en Devoto

Ubicada en Mercedes 3900, Betular Pâtisserie abrió en 2022 con un concepto de alta pastelería de barrio. Detrás del proyecto, Damián Betular formó un equipo de casi 50 profesionales que elaboran tortas, viennoiserie y bombonería al estilo europeo.

El local se convirtió en un destino gastronómico de referencia en Devoto, con una propuesta que mezcla sofisticación y ambiente informal.

Con desayunos que arrancan en $8.000 y opciones completas que superan los $20.000, la pastelería se consolidó como un espacio donde el gasto promedio se asemeja al de cafeterías premium de Buenos Aires.