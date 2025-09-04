4 de septiembre de 2025 - 14:58

Portugal decretó duelo nacional tras la tragedia del funicular en Lisboa: ya son 16 muertos

El funicular accidentado es un monumento nacional, inaugurado hace más de un siglo. Autoridades portuguesas exigieron una investigación externa.

Agentes de la policía judicial evalúan el accidente del funicular Gloria de Lisboa, un popular medio de transporte turístico, que descarriló ayer en Lisboa, Portugal, el 4 de septiembre de 2025. Al menos 17 personas murieron y otras 22 resultaron heridas, según informaron los servicios de emergencia locales.&nbsp;

Foto:

EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES
Por Redacción Mundo

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, fue quien rebajó este jueves de 17 a 16 el número de muertos en el accidente de ayer en el funicular Elevador da Glória, en el centro de Lisboa.

En su declaración estuvo junto al alcalde de la ciudad, Carlos Moedas, quien exigió una investigación externa e independiente a Carris, la empresa de transporte urbano de la ciudad, para averiguar las causas del accidente.

Portugal / Lisboa
Un agente de policía permanece en el lugar del descarrilamiento del funicular Gloria en Lisboa, Portugal, el 3 de septiembre de 2025. Al menos 15 personas murieron en el descarrilamiento y otras 18 resultaron heridas, según informaron los servicios de emergencia locales.

Montenegro agregó que, según los datos de que dispone, hay cinco heridos graves. No ofreció detalles sobre el total de lesionados, que anteriormente la Protección Civil señaló que son 23, de varias nacionalidades, reportó el sitio DW.

Entre los heridos se encontraron 11 extranjeros: dos alemanes, dos españoles (que ya fueron dados de alta) y ciudadanos de Francia, Italia, Suiza, Canadá, Corea del Sur, Marruecos y Cabo Verde, según informaron los servicios de emergencia.

Averiguación de lo ocurrido

La Policía Judicial de Portugal anunció este jueves que ha creado una línea directa de información para los familiares de las víctimas en el accidente de ayer del funicular de Gloria.

En la mañana de este jueves, una portavoz de la Protección Civil de Portugal había indicado que la cifra de personas fallecidas en el accidente del funicular turístico había ascendido a 17. El miércoles, las autoridades habían cifrado la cantidad de muertos en 15, con 18 heridos.

Expresó su “profunda consternación y solidaridad” con los parientes y las víctimas, y agregó que “se hará todo lo posible” para averiguar lo que ocurrió, en colaboración con la fiscalía, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía de Seguridad Pública y la Protección Civil.

En la tarde del miércoles el descarrilamiento de este funicular, uno de los más populares de la capital portuguesa y de los más visitados por los turistas, conmocionó a la ciudad tras quedar completamente aplastado contra un edificio en una curva.

