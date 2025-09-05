5 de septiembre de 2025 - 20:36

La OMS levanta la alerta de emergencia de viruela símica: qué impacto tienen para la salud global

Los casos y muertes por mpox disminuyeron en países africanos, aunque la OMS pide mantener la vigilancia para proteger a niños y personas con VIH.

La viruela símica o viruela del mono ahora se llamará mpox
La viruela símica o viruela del mono ahora se llamará mpox

Foto:

Por Redacción Mundo

Leé además

La viceprimera ministra del Reino Unido, Ángela Rayner, presentó su renuncia este viernes.

Renunció la viceprimera ministra británica tras conocerse que no pagó USD 50 mil de impuestos

Por Redacción Mundo
nueva especie descubierta en europa: podria ser muy grave

Nueva especie descubierta en Europa: podría ser muy grave

Por Andrés Aguilera

“El día de ayer se volvió a reunir y me informó que, en su opinión, la situación ya no representa una emergencia de salud internacional. Yo acepté su evaluación”, dijo hoy viernes en conferencia de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Esta decisión se basa en descensos sostenidos en el número de casos y de fallecimientos en la República Democrática del Congo y en otras naciones afectadas como Burundi, Sierra Leona y Uganda”, dijo.

OMS anuncia tratado global de combate a pandemias futuras
La OMS levantó la alerta de emergencia sanitaria global ante la viruela símica

La OMS levantó la alerta de emergencia sanitaria global ante la viruela símica

“También tenemos una mejor comprensión de los motores de transmisión y de los factores de riesgo para su gravedad, y la mayoría de los países afectados han desarrollado una capacidad de respuesta sostenida”, dijo el jefe de la OMS.

Sin embargo, la OMS indicó también que suspender la declaración de emergencia no significa que la amenaza haya terminado, “o que nuestra respuesta cesará, y tomamos nota de la decisión de ayer de los CDC de África en el sentido de que la mpox sigue siendo una emergencia continental”.

La posibilidad de episodios continuos y de nuevos brotes sigue existiendo, lo que requiere una vigilancia adecuada y capacidad de respuesta.

Se requieren esfuerzos continuos para proteger a los grupos más vulnerables, sobre todo a los niños pequeños y las personas con VIH.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia global por el brote de viruela símica, que se está extendiendo por más de 70 países. (AP)
La OMS indicó también que suspender la declaración de emergencia no significa que la amenaza haya terminado

La OMS indicó también que suspender la declaración de emergencia no significa que la amenaza haya terminado

La mpox es una enfermedad zoonótica viral. Los síntomas iniciales de infección humana son fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de espalda y ganglios linfáticos inflamados, lo cual posteriormente evoluciona para convertirse en erupciones generalizadas en la cara y el cuerpo.

La mayoría de las personas contagiadas se recuperan en unas cuantas semanas, pero algunas pueden experimentar una enfermedad grave o incluso morir. Desde mayo de 2022, más de 100 países y regiones de todo el mundo han reportado casos de mpox.

En agosto del año pasado, la OMS declaró de manera oficial que el brote de mpox fuera de las zonas endémicas tradicionales de África se había convertido en una emergencia de salud pública de importancia internacional, el nivel de alerta más alto que la autoridad sanitaria mundial puede emitir.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un Jeep desbarrancó en la avenida Borgoño de Concón y cayó hacia los roqueríos

El dramático video de un Jeep que desbarrancó en Concón y cayó al roquerío

Por Redacción Mundo
Agentes de la policía judicial evalúan el accidente del funicular Gloria de Lisboa, un popular medio de transporte turístico, que descarriló ayer en Lisboa, Portugal, el 4 de septiembre de 2025. Al menos 17 personas murieron y otras 22 resultaron heridas, según informaron los servicios de emergencia locales. 

Portugal decretó duelo nacional tras la tragedia del funicular en Lisboa: ya son 16 muertos

Por Redacción Mundo
El fuerte terremoto que sacudió el este de Afganistán el pasado 31 de agosto dejó hasta el momento 2.205 víctimas fatales.

Confirmaron 2.205 muertos en el terremoto de Afganistán: familias desplazadas e imágenes devastadoras

Por Redacción Mundo
Bombardeo de Israel a Gaza, donde murieron militantes de Hamás. (archivo)

Israel rechazó la oferta de alto el fuego de Hamás: "Una maniobra evasiva"

Por Redacción