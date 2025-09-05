5 de septiembre de 2025 - 09:20

Renunció la viceprimera ministra británica tras conocerse que no pagó USD 50 mil de impuestos

La "numero dos" del gobierno británico, Ángela Rayner, dimitió este viernes luego de quedar envuelta en un escándalo por irregularidades en el pago de impuestos sobre la propiedad

La viceprimera ministra del Reino Unido, Ángela Rayner, presentó su renuncia este viernes.

La viceprimera ministra del Reino Unido, Ángela Rayner, presentó su renuncia este viernes luego de quedar envuelta en un escándalo por irregularidades en el pago de impuestos sobre la propiedad, según informaron medios locales.


Rayner, quien también ocupaba el cargo de secretaria de Vivienda, dejó su puesto tras conocerse que no pagó unas 40.000 libras esterlinas (aproximadamente 53.900 dólares) correspondientes al impuesto de timbre de su segunda vivienda.

La dimisión de la funcionaria supone un fuerte golpe político para el Gobierno británico, ya que Rayner era una de las figuras más visibles del gabinete y se perfilaba como pieza clave en la agenda de vivienda y políticas sociales.

Hasta el momento, Downing Street no designó a un reemplazo inmediato.

Que es El impuesto de timbre (en inglés Stamp Duty Land Tax, SDLT)

Es un tributo que se paga en el Reino Unido cuando alguien compra una propiedad o un terreno por encima de un determinado valor. Básicamente, es un impuesto a las transacciones inmobiliarias.

  • Se aplica tanto a primeras como a segundas viviendas, aunque en el caso de las segundas residencias la tasa suele ser más alta.

  • El porcentaje a pagar depende del precio de la propiedad y de si se trata de vivienda principal, segunda residencia o inmueble para alquiler.

