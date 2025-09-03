Florida planea eliminar la vacunación infantil obligatoria y desata polémica en Estados Unidos: las razones

El gobernador de Florida , Ron DeSantis, abrió un fuerte debate sanitario tras confirmar que impulsará la eliminación progresiva de todos los mandatos de vacunación infantil en el estado . La medida lo convertiría en el primer lugar de Estados Unidos en adoptar una decisión de este tipo.

Las siamesas más famosas del mundo fueron vistas con un bebé y generaron rumores: ¿fueron madres?

Tragedia en Portugal: un funicular volcó en Lisboa y dejó al menos 15 muertos

A su lado, el director general de salud pública, Joseph Ladapo, respaldó la iniciativa y aseguró que los requisitos actuales representan una intromisión en la vida de las familias, al limitar la libertad de decisión de los padres sobre la salud de sus hijos .

Cabe mencionar que las vacunas que protegen contra enfermedades infantiles, antes comunes y a veces mortales, como la polio y el sarampión, son obligatorias desde hace tiempo para los niños en las escuelas de todo Estados Unidos.

DeSantis también anunció la creación de una comisión a nivel estatal llamada “Make America Healthy Again” (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable), inspirada en iniciativas similares impulsadas a nivel federal por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

Ladapo, quien frecuentemente se ha enfrentado con el establishment médico, calificó los actuales requisitos de vacunación en las escuelas y otros lugares como una intrusión “inmoral” en los derechos de las personas que raya en la “esclavitud” .

“Las personas tienen derecho a tomar sus propias decisiones, decisiones informadas”, dijo Ladapo en una conferencia de prensa en Valrico, Florida, en el área de Tampa. “No tienen derecho a decirte qué poner en tu cuerpo. Que se lo quiten”.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis - Gentileza CNN El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis. CNN

El Departamento de Salud estatal, según Ladapo, puede eliminar sus propias normas para algunos mandatos de vacunación, pero otros requerirían la intervención de la Legislatura de Florida. No especificó ninguna vacuna en particular, pero reiteró varias veces que la medida eliminaría “todas. Hasta la última”.

Florida sería el primer estado en eliminar tantos mandatos de vacunación, agregó Ladapo. Afirmó que su departamento colaborará con los legisladores para lograrlo. Sin embargo, la idea recibió rechazo inmediato de algunos funcionarios.

Florida se negó a la vacuna del Covid-19 en escuelas

La representante estatal demócrata Anna Eskamani, quien se postula para la alcaldía de Orlando, dijo en una publicación en las redes sociales que descartar las vacunas “es imprudente y peligroso” y podría causar brotes de enfermedades prevenibles.

“Esto es un desastre de salud pública en ciernes para el Estado del Sol”, dijo en la plataforma social X.

En Florida, los mandatos de vacunación para guarderías infantiles y escuelas públicas incluyen vacunas contra el sarampión, la varicela, la hepatitis B, la difteria, el tétanos y la tos ferina acelular (DTaP), la polio y otras enfermedades, según el sitio web del Departamento de Salud del estado .

Bajo el gobierno de DeSantis, Florida se resistió a imponer las vacunas contra la COVID a los escolares, a exigir “pasaportes” para lugares que atraen multitudes, a cerrar escuelas y a exigir que los trabajadores se vacunen para conservar sus empleos.

“No creo que haya otro estado que haya hecho tanto como Florida. Queremos estar a la vanguardia”, dijo el gobernador.