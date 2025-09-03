3 de septiembre de 2025 - 21:35

Florida planea eliminar la vacunación infantil obligatoria y desata polémica en Estados Unidos: las razones

La propuesta fue presentada por el mismo gobernador del Estado, Ron DeSantis. Es una intrusión “inmoral” en los derechos de las personas que raya en la “esclavitud”, asumen.

El gobierno de Florida propone eliminar la vacunación infantil obligatoria.

El gobierno de Florida propone eliminar la vacunación infantil obligatoria.

Foto:

EFE
Por Redacción Mundo

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, abrió un fuerte debate sanitario tras confirmar que impulsará la eliminación progresiva de todos los mandatos de vacunación infantil en el estado. La medida lo convertiría en el primer lugar de Estados Unidos en adoptar una decisión de este tipo.

Leé además

Daños en el lugar del descarrilamiento del funicular Gloria en Lisboa, Portugal, el 3 de septiembre de 2025. Al menos 15 personas murieron y otras 18 resultaron heridas, según informaron los servicios de emergencia locales.

Tragedia en Portugal: un funicular volcó en Lisboa y dejó al menos 15 muertos

Por Redacción Mundo
Las hermanas siamesas Abby y Brittany Hense.

Las siamesas más famosas del mundo fueron vistas con un bebé y generaron rumores: ¿fueron madres?

Por Redacción Mundo

A su lado, el director general de salud pública, Joseph Ladapo, respaldó la iniciativa y aseguró que los requisitos actuales representan una intromisión en la vida de las familias, al limitar la libertad de decisión de los padres sobre la salud de sus hijos.

Cabe mencionar que las vacunas que protegen contra enfermedades infantiles, antes comunes y a veces mortales, como la polio y el sarampión, son obligatorias desde hace tiempo para los niños en las escuelas de todo Estados Unidos.

La vacunación obligatoria raya la “esclavitud”, según Florida

DeSantis también anunció la creación de una comisión a nivel estatal llamada “Make America Healthy Again” (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable), inspirada en iniciativas similares impulsadas a nivel federal por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

Ladapo, quien frecuentemente se ha enfrentado con el establishment médico, calificó los actuales requisitos de vacunación en las escuelas y otros lugares como una intrusión “inmoral” en los derechos de las personas que raya en la “esclavitud”.

“Las personas tienen derecho a tomar sus propias decisiones, decisiones informadas”, dijo Ladapo en una conferencia de prensa en Valrico, Florida, en el área de Tampa. “No tienen derecho a decirte qué poner en tu cuerpo. Que se lo quiten”.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis - Gentileza CNN
El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

El Departamento de Salud estatal, según Ladapo, puede eliminar sus propias normas para algunos mandatos de vacunación, pero otros requerirían la intervención de la Legislatura de Florida. No especificó ninguna vacuna en particular, pero reiteró varias veces que la medida eliminaría “todas. Hasta la última”.

Florida sería el primer estado en eliminar tantos mandatos de vacunación, agregó Ladapo. Afirmó que su departamento colaborará con los legisladores para lograrlo. Sin embargo, la idea recibió rechazo inmediato de algunos funcionarios.

Florida se negó a la vacuna del Covid-19 en escuelas

La representante estatal demócrata Anna Eskamani, quien se postula para la alcaldía de Orlando, dijo en una publicación en las redes sociales que descartar las vacunas “es imprudente y peligroso” y podría causar brotes de enfermedades prevenibles.

“Esto es un desastre de salud pública en ciernes para el Estado del Sol”, dijo en la plataforma social X.

En Florida, los mandatos de vacunación para guarderías infantiles y escuelas públicas incluyen vacunas contra el sarampión, la varicela, la hepatitis B, la difteria, el tétanos y la tos ferina acelular (DTaP), la polio y otras enfermedades, según el sitio web del Departamento de Salud del estado .

Bajo el gobierno de DeSantis, Florida se resistió a imponer las vacunas contra la COVID a los escolares, a exigir “pasaportes” para lugares que atraen multitudes, a cerrar escuelas y a exigir que los trabajadores se vacunen para conservar sus empleos.

“No creo que haya otro estado que haya hecho tanto como Florida. Queremos estar a la vanguardia”, dijo el gobernador.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Xi Jinping aseguró que su China es imparable ante el mundo.

China presentó su imponente poderío militar y advirtió que es "imparable": de drones hasta misiles

Por Redacción Mundo
el resurgimiento de una ave extinta hace 125 anos intriga a los biologos

El resurgimiento de una ave extinta hace 125 años intriga a los biólogos

Por Andrés Aguilera
Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

Arqueólogos descubren un mural de Jesús y templos de 1.600 años de antigüedad en el desierto de Egipto

Por Ramiro Viñas
Un video viral muestra a Piotr Szczerek , reconocido CEO polaco, quitándole una gorra firmada a un niño, convirtiéndose en “el hombre más odiado de internet”.

"El hombre más odiado de internet": quién es el CEO que le robó una gorra a un niño en el US Open

Por Redacción Mundo