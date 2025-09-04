4 de septiembre de 2025 - 10:26

Confirmaron 2.205 muertos en el terremoto de Afganistán: familias desplazadas e imágenes devastadoras

El fuerte terremoto que sacudió el este de Afganistán el pasado 31 de agosto dejó hasta el momento 2.205 víctimas fatales y 3.640 heridos, según informó hoy la Sociedad de la Media Luna Roja afgana.

Por Redacción Mundo

El fuerte terremoto que sacudió el este de Afganistán el pasado 31 de agosto dejó hasta el momento 2.205 víctimas fatales y 3.640 heridos, según informó hoy la Sociedad de la Media Luna Roja afgana.

Las labores de rescate continúan en las zonas afectadas, donde muchas personas permanecen atrapadas bajo los escombros de viviendas derrumbadas. La organización señaló que las cifras son preliminares y podrían seguir aumentando.

En respuesta a la emergencia, se instalaron tiendas de campaña para las familias desplazadas y se llevan adelante operativos de distribución de suministros de emergencia, según informó el portavoz adjunto del Gobierno interino afgano, Hamdullah Fitrat, en la red social X.

El funcionario agregó que 6.782 viviendas fueron destruidas en las zonas afectadas, lo que ha generado una crisis humanitaria de gran magnitud.

El sismo se registró a las 23:47 hora local del 31 de agosto, con epicentro a 27 kilómetros al noreste de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, y a una profundidad de ocho kilómetros, según los reportes oficiales.

