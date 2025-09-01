Más de 622 muertos y miles de heridos tras un devastador terremoto en Afganistán

Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió el este de Afganistán el domingo a las 23:47 hora local, con epicentro a 27 kilómetros de profundidad de ocho kilómetros, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió el este de Afganistán. Las autoridades desplegaron un imponente operativo para asistir a las víctimas y adelantaron que podrían haber más muertos.
El Ministerio del Interior afgano confirmó este lunes que el número de víctimas mortales asciende a 622 personas, mientras que otras 1.555 resultaron heridas. Las provincias más afectadas fueron Kunar y Nangarhar, donde el sismo provocó graves daños materiales.
En Kunar se registraron 610 fallecidos, más de 1.300 heridos y la destrucción de numerosas viviendas. En Nangarhar, en tanto, murieron 12 personas y 255 resultaron heridas, además de decenas de casas dañadas, informó el vocero del ministerio, Abdul Mateen Qani.
Las autoridades desplegaron brigadas de rescate de los Ministerios de Defensa, Interior y Salud Pública para asistir a la población. Además, equipos médicos, de transporte y distribución de alimentos trabajan en el lugar, mientras que los heridos más graves fueron evacuados por vía aérea al Hospital Regional de Nangarhar, detalló el medio local TOLOnews.