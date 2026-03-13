13 de marzo de 2026 - 09:53

La NASA despejó temores y confirmó la fecha de la primera misión a la Luna en 50 años

A diferencia del programa Apolo, el plan de la misión Artemis no se limita a visitas breves: la meta es establecer presencia humana sostenida en el satélite natural de la Tierra.

&nbsp;Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen son los astronautas que irán a la Luna en la misión Artemis II&nbsp;

Por Redacción Mundo

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) confirmó que el 1° de abril es la primera ventana posible de lanzamiento para la misión Artemis II, el vuelo que marcará el regreso de astronautas hacia la órbita de la Luna por primera vez en más de medio siglo.

La misión, que transportará a cuatro astronautas a bordo de la nave Orion, despegará impulsada por el Space Launch System (SLS), el lanzador más potente desarrollado por la agencia espacial estadounidense.

Los responsables del programa detallaron en una conferencia de prensa que el lanzamiento podría realizarse entre el 1 y el 6 de abril, con una segunda oportunidad prevista para el 30 de ese mismo mes, dependiendo de las condiciones técnicas y climáticas.

Archivo: misión Apolo 11 en la Luna en 1969
El despegue estaba previsto originalmente para marzo, pero debió posponerse después de que el cohete registrara fugas de hidrógeno durante una prueba de carga de combustible realizada el 2 de febrero.

Aunque el 19 de febrero se completó un ensayo exitoso, posteriormente se detectaron fugas de helio en la segunda etapa del SLS, un componente clave del lanzador, que tiene casi 100 metros de altura y más de 2.500 toneladas de peso.

Ante la dificultad de reparar el problema en la plataforma de lanzamiento, la NASA decidió trasladar el cohete al Edificio de Ensamblaje de Vehículos para realizar las reparaciones necesarias. Allí se reemplazaron los sellos de las conexiones que conducen el gas hacia el sistema.

Shawn Quinn, responsable del Programa de Sistemas Terrestres de Exploración, explicó que las nuevas piezas fueron sometidas a múltiples pruebas y que el equipo técnico confía en que funcionarán correctamente durante el lanzamiento.

El plan actual prevé trasladar nuevamente el SLS y la nave Orion a la plataforma de lanzamiento 39B el 19 de marzo, paso previo al intento de despegue.

¿Cuándo el hombre volverá a pisar la Luna?

La misión Artemis II durará unos diez días y no aterrizará en la Luna. Su objetivo será probar todos los sistemas de la nave con tripulación a bordo mientras realiza un sobrevuelo alrededor del satélite natural.

La tripulación está compuesta por: Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista de misión) y Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense.

El vuelo también marcará dos hitos históricos: Glover será el primer astronauta negro en viajar hacia la Luna, mientras que Koch se convertirá en la primera mujer en realizar esa misión.

El programa Artemis busca reanudar la exploración lunar más de cinco décadas después de las misiones del histórico programa Apolo, que culminó en 1972.

Sin embargo, el regreso de astronautas a la superficie lunar aún deberá esperar. La misión que planea concretar ese objetivo es Artemis III, prevista actualmente para 2027 o 2028.

A diferencia del programa Apolo, el plan de Artemis no se limita a visitas breves: la meta es establecer presencia humana sostenida en la Luna, desarrollar tecnologías para vivir y trabajar en su superficie durante largos períodos y aprovechar recursos del satélite como el hielo de agua.

