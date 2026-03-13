13 de marzo de 2026 - 15:15

Histórico hallazgo en Groenlandia: científicos identifican un tiburón de casi 400 años

El ejemplar fue descubierto en las profundas aguas del océano Ártico y se trataría de uno de los vertebrados más longevos jamás registrados.

Científicos hallaron al tiburón más longevo del mundo

Científicos hallaron al tiburón más longevo del mundo

Foto:

National Geographic
Por Redacción Mundo

Recientemente, un sorprenderte descubrimiento llamó la atención de la comunidad científica. Un tiburón de casi 400 años fue identificado en Groenlandia y se trataría de uno de los vertebrados más longevos en el mundo.

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El descubrimiento surgió de un estudio científico en donde se analizó la edad de 28 ejemplares del tiburón conocido como Somniosus microcephalus o tiburón boreal, capturados de manera incidental por un grupo de pescadores. La investigación inicial comenzó en 2016 y fue publicada por la revista Science, la cual reveló que estos animales marinos podrían vivir más de 400 años. El reciente hallazgo permitió ampliar los resultados y reveló más sobre la anatomía y biología de este vertebrado.

Tiburón
Tiburón de Groenlandia

Tiburón de Groenlandia

Así se determinó la edad del tiburón

Según trascendió, los científicos utilizaron un método poco común para analizar la anatomía del animal y así poder calcular su edad. Primero se realizó una datación por radiocarbono en las lentes oculares, un teijdo del ojo que no se regenera después del nacimiento. Y además se realizó una comparación con niveles históricos de carbono para estimar el momento en que se formó el tejido.

Los estudios arrojaron que la edad promedio estimada de estos tiburones sería de al menos 270 años. El dato que más llamó la atención de los expertos provino del estudio del ejemplar más grande analizado, de más de 5 metros, que tendría unos 399 años, es decir que habría nacido en el año 1627.

De esta manera, los expertos asumieron que se estaría en presencia de uno de los animales más longevos del planeta. Sin embargo, los científicos aclararon que esa edad tendría un margen de error amplio, por lo que no es definitivo el número.

Por qué los tiburones pueden vivir tantos años

Según las evidencias fósiles, los tiburones son animales que ya se encontraban en el agua desde antes de la era de los dinosaurios, por lo que su historia evolutiva sería de unos 400 millones de años. Los estudios científicos revelaron que su longevidad se debe a diferentes factores biológicos y ambientales.

Tiburón-
Los tiburones son animales que existen desde antes de los dinosaurios

Los tiburones son animales que existen desde antes de los dinosaurios

Su crecimiento lento, (cerca de 1 centímetro por año"), madurez sexual tardía, metoblismo bajo, adaptación a temperaturas cercanas al congelamiento, hábitat profundo y estable son uno de los factores. Además, los tiburones tendrían mecanismos genéticos que ayudan regenerar el ADN, por lo que eso explicaría su resistencia al envejecimiento y a algunas enfermedades.

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