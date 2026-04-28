El Parlamento Europeo avanza para redefinir los casos de violación en toda la Unión Europea: "Solo sí es sí"

El Parlamento Europeo aprobó este martes una resolución que pide una definición de violación en toda la Unión Europea (UE) basada en la ausencia de consentimiento libre e informado.

Ahora corresponde a la Comisión Europea proponer la legislación, que luego tendría que ser aprobada por los Estados miembros de la UE, lo que suele ser un proceso políticamente complejo, según detalló la Agencia Noticias Argentinas

La resolución insta a que “sólo sea válida una indicación clara, afirmativa, libremente dada e inequívoca del consentimiento” en las relaciones sexuales. Añade que “el silencio, la falta de resistencia verbal o física o la ausencia de un ‘no’ no pueden interpretarse como consentimiento”, reportó el sitio Euronews.

Cualquier acto sexual fuera de este marco debe considerarse violación. También subraya que el consentimiento previo, las relaciones sexuales anteriores o cualquier relación con el agresor, incluido el matrimonio, no implican un consentimiento automático.

Este llamamiento refleja el principio de “sólo sí es sí” adoptado por España, aprobado en 2022 tras una brutal violación en grupo.

Entre el consentimiento y la fuerza: las diferencias legales en Europa

La falta de consentimiento ya es un elemento definitorio de violación o agresión sexual en 17 de los 27 Estados miembros, según el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo.

Sin embargo, la legislación de varios Estados miembros sigue basándose en una definición de violación basada en la fuerza, que exige a las víctimas demostrar la violencia o las amenazas.

1 Varios Estados miembros de la Unión Europea sigue basándose en una definición de violación basada en la fuerza Imagen ilustrativa / IA

En Estonia, estos abusos se definen como una violación de la voluntad de la víctima mediante fuerza o amenazas, mientras que Letonia se refiere a la violencia sexual cometida bajo coacción, incluida la fuerza u otras formas de presión.

En Rumania, la ley se centra en la incapacidad de la víctima para expresar su consentimiento. Mientras tanto, las legislaciones de Italia, Eslovaquia, Hungría y Bulgaria son vagas y conservan elementos de un enfoque basado en la fuerza, según un grupo de expertos creado por el Consejo de Europa.

Interpretaciones poco coherentes

Tales definiciones requieren a menudo la interpretación de los tribunales en cuanto a lo que constituye una agresión violenta, que no siempre es coherente. Esto puede dar lugar a una elevada carga de la prueba y, en algunos casos, a una victimización secundaria.

Los partidarios de la resolución sostienen que los casos recientes han puesto de manifiesto los límites de las definiciones basadas en la fuerza. En declaraciones a Euronews, la eurodiputada sueca nacida en Irak, Abir al Sahlani señaló casos en Francia de drogadicción y abuso en línea como prueba de la evolución de las formas de violencia sexual.

La definición de violación sigue siendo una laguna clave en la legislación de la UE sobre violencia contra las mujeres, después de que se excluyera de una directiva adoptada en 2024, una medida que desató críticas y protestas.

La propuesta original de la Comisión Europea definía la violación como sexo sin consentimiento, pero varios Estados miembros se opusieron a la disposición, entre ellos Francia, donde se argumentó que el derecho penal es competencia nacional y debe seguir siendo responsabilidad de cada país.

Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, alrededor del 5% de las mujeres de la UE han sufrido una violación desde los 15 años.