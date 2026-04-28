Los estudios muestran que el 85% de las manzanas en Europa contiene restos de múltiples pesticidas químicos

La alimentación es un pilar del desarrollo y las frutas son esenciales por sus propiedades, pero el análisis de las manzanas actuales exige precaución . Un estudio internacional confirma que la mayoría de las piezas que llegan al consumidor contienen residuos de químicos diseñados para mejorar su durabilidad y aspecto.

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A esta conclusión llegó la ONG Pesticide Action Network Europe tras analizar muestras en España y otros doce países . Los resultados muestran que el 85% de las frutas presentaba restos de más de un pesticida , con una media de tres sustancias diferentes por unidad y casos extremos que alcanzaban hasta siete compuestos distintos.

España , junto a Francia e Italia, figura entre los lugares con peores indicadores: ocho de cada diez manzanas analizadas tenían varios pesticidas a la vez. El problema principal radica en que las autoridades evalúan los riesgos de cada químico por separado, pero ignoran el "efecto cóctel" que surge al mezclarlos en un mismo alimento. Esta combinación puede potenciar las consecuencias negativas para la salud humana de forma impredecible.

Además, el informe destaca que el 71% de las muestras están contaminadas con sustancias que la Unión Europea ya califica como muy tóxicas. La gravedad de los datos es tal que los encargados del experimento lanzaron una advertencia específica para los padres: si estas manzanas fueran procesadas para consumo infantil, casi ninguna estaría permitida por superar los límites de seguridad.

El estándar infantil y la necesidad de una regulación estricta

Ante este escenario, los expertos sugieren que la población debe priorizar el consumo de productos ecológicos locales donde no se utilicen pesticidas sintéticos. Sin embargo, la tendencia política parece ir en la dirección opuesta. Desde PAN Europe denuncian que la Unión Europea está tramitando una "propuesta ómnibus" que busca debilitar la protección de la salud en lugar de fortalecer la regulación vigente.

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La ley actual, de aplicarse correctamente, ya habría prohibido gran parte de los pesticidas detectados en este estudio. La presencia de estos químicos garantiza que la fruta brille más y dure más tiempo en el estante, pero compromete la calidad nutricional y la seguridad del consumidor final. Es necesario un cambio normativo que ponga la salud pública por encima de los intereses comerciales de la industria agrícola convencional.