26 de abril de 2026 - 12:36

La ciencia confirma que Chernóbil hoy tiene más lobos y biodiversidad que varias reservas naturales

En la zona desmilitarizada de las Coreas y en el área de exclusión ucraniana, especies en peligro se multiplican ante la falta de ruidos, agroquímicos y caza.

La biodiversidad en Chernóbil sorprende a los científicos.&nbsp;

La biodiversidad en Chernóbil sorprende a los científicos. 

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Por Daniela Leiva

Las zonas de exclusión de Chernóbil y la franja desmilitarizada entre las Coreas se han transformado en laboratorios naturales involuntarios. Lejos de ser páramos inertes, estos territorios donde la presencia humana está prohibida albergan hoy una biodiversidad que supera a la de muchos parques nacionales diseñados específicamente para la conservación ambiental.

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El abandono forzado de estos espacios permitió que la vida silvestre reclamara su territorio sin las interrupciones habituales de la civilización. Lo que comenzó como tragedias nucleares o conflictos bélicos congelados terminó por crear refugios donde la flora y la fauna prosperan bajo sus propias reglas, libres de la gestión humana directa.

Biodiversidad en la frontera más vigilada del mundo

La Zona Desmilitarizada (DMZ) que divide la península de Corea ha permanecido prácticamente intacta desde 1953. En este corredor de 248 kilómetros de largo, el Instituto Nacional de Ecología de Corea del Sur ha identificado 6.168 especies de vida silvestre. Entre ellas se encuentra el 38% de todas las especies en peligro de extinción de la península.

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Animales como águilas reales, cabras montesas y ciervos almizcleros habitan un área que cuenta con nula interferencia humana desde hace más de siete décadas. El lugar también funciona como un reservorio único para plantas endémicas que no existen en ninguna otra parte del mundo. Especies migratorias, como ciertas grullas de importancia mundial, utilizan este santuario accidental para descansar durante sus viajes por el planeta.

Chernóbil y el poder de la resilvestración accidental

En Ucrania, la zona de exclusión alrededor del reactor nuclear de Chernóbil cubre actualmente unos 4.000 kilómetros cuadrados deshabitados. Aunque inicialmente la explosión de 1986 devastó el entorno inmediato, creando el "Bosque Rojo", la radiación bajó rápidamente a niveles crónicos de baja intensidad. Estos niveles impiden la vida humana a largo plazo, pero permitieron un estallido de vida silvestre inesperado.

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Hoy, la zona es mucho más diversa y abundante ecológicamente de lo que era antes del accidente nuclear. Los estudios en lagos contaminados muestran comunidades acuáticas tan ricas como las de áreas limpias. En tierra, las poblaciones de mamíferos no muestran diferencias negativas entre zonas más o menos radiactivas. De hecho, la población de lobos en Chernóbil es siete veces mayor que en otras reservas naturales de la región.

Impensado: la intervención humana es más perjudicial que los residuos nucleares

Este fenómeno tiene una explicación científica que cuestiona nuestra forma de gestionar el ambiente. La ausencia total de actividad industrial, el cese del uso de pesticidas, herbicidas y la eliminación del ruido y las luces artificiales compensan con creces los efectos de la radiación. La presión humana constante, mediante la explotación forestal y la agricultura, resulta ser un daño más profundo para la naturaleza que el propio residuo nuclear.

La experiencia de estos sitios sugiere que las estrategias de conservación tradicionales a menudo presentan dificultades al intentar mezclar el turismo con la protección de especies. Chernóbil y la DMZ demuestran que, si el objetivo es preservar la vida silvestre, la receta más efectiva es simplemente reducir nuestra presión sobre el territorio y dejar que la naturaleza actúe de forma autónoma.

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