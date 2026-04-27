27 de abril de 2026 - 07:00

Según la psicología, las personas que hoy tienen entre 60 y 70 años poseen una ventaja mental que sorprende a la ciencia

Investigaciones longitudinales muestran que los adultos mayores desarrollan más calma, responsabilidad y fortaleza emocional, superando incluso a los jóvenes en salud mental.

La psicología detectó que las personas que tienen entre 60 y 70 registran un pico de bienestar.&nbsp;

La psicología detectó que las personas que tienen entre 60 y 70 registran un "pico de bienestar". 

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Por Cristian Reta

Cumplir años suele asociarse socialmente con el desgaste, pero la ciencia moderna está cambiando esta narrativa. Estudios recientes en psicología demuestran que, a partir de los 60 años, las personas experimentan una evolución positiva en su personalidad.

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Décadas de investigación y estudios longitudinales han permitido a psicólogos y científicos determinar que el envejecimiento no es un proceso de desgaste. Por el contrario, se trata de una etapa donde la psique humana se esculpe bajo lo que los expertos denominan el efecto maduración.

El impacto del efecto maduración en la personalidad

Este fenómeno biológico y psicológico se explica porque el cerebro humano está programado para priorizar la cohesión social y la calma a medida que se avanza en edad. Es un proceso natural similar a la maduración de una fruta que alcanza su mejor sabor con el tiempo.

Bajo este mecanismo, el neuroticismo disminuye de forma drástica, lo que permite una regulación mucho más eficiente de las tormentas emocionales que suelen desestabilizar a los más jóvenes.

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Al mismo tiempo, la ciencia ha detectado mejoras críticas en áreas fundamentales del comportamiento. Las personas mayores de 60 años tienden a registrar un incremento notable en la amabilidad y la conciencia. Se vuelven sujetos más responsables, ordenados y enfocados en sus objetivos, pero también más altruistas y cooperativos. Esta evolución no es azarosa; es una respuesta evolutiva que busca fortalecer los vínculos sociales en la madurez.

La brecha de resiliencia frente a los jóvenes

Un dato que hoy resulta clave es la comparación entre rangos etarios. Informes globales han identificado una preocupante brecha generacional en la salud mental. Mientras que los jóvenes de entre 18 y 24 años muestran un deterioro notable en su bienestar psicológico, los mayores de 65 años se mantienen sólidos. Esta resiliencia se debe a la consolidación de lo que se denomina el Social Self o yo social.

A diferencia de la Generación Z, los adultos mayores poseen una autoimagen mucho más consolidada y dependen mucho menos de la validación externa. Esta autonomía los protege psicológicamente de las presiones sociales contemporáneas. Poseen una capacidad de agencia personal que les permite navegar crisis con una entereza que la inteligencia fluida de la juventud no puede replicar con facilidad.

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La ventaja generacional de los adultos actuales

Existe además un factor de cohorte que beneficia a quienes hoy transitan su vejez. Las investigaciones sugieren que los nacidos entre 1946 y 1964 están entrando en esta etapa con una vitalidad física y cognitiva muy superior a la de sus propios padres. Los adultos de 70 años actuales mantienen niveles de extraversión y apertura a la experiencia mucho más altos que las generaciones precedentes.

Son personas más curiosas y sociables, lo que refuerza su protección psicológica. La sabiduría, entendida como la capacidad de integrar hechos objetivos con valores emocionales, alcanza su punto máximo precisamente en esta vejez tardía. El cerebro mayor se vuelve más eficiente gestionando conflictos sociales complejos y se posiciona como el mejor consejero ante crisis emocionales, demostrando que el paso de los años es una ventaja evolutiva invaluable.

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