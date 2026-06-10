10 de junio de 2026 - 15:15

Insólito: se inició un incendio en un estudio de TV, pero el meteorólogo siguió con su reporte del pronóstico

A pesar de la magnitud de la situación, el profesional mantuvo la calma y continuó trabajando mientras el humo llegaba a él.

Un meteorólogo siguió dando el pronóstico mientras se iniciaba un incendio en el estudio de televisión

Un meteorólogo siguió dando el pronóstico mientras se iniciaba un incendio en el estudio de televisión

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Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Un insólito momento se vivió el pasado lunes en el canal de televisión KFSM-TV, en Arkansas, Estados Unidos, cuando un principio de incendio se desató en un sector del estudio. Sin embargo, la reacción del periodista que estaba al aire fue lo que más llamó la atención.

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El meteorólogo Noah Simmons estaba informando sobre las alertas de tornado en diferentes zonas, cuando de repente se percató de un incendio en una de las luces del estudio.

Según se muestra en el video del momento, el profesional alertó al camarógrafo, quien era el único que se encontraba con él en el lugar, para que apague el fuego antes que se propague. Sin embargo, el joven no pidió salir del aire ni dejó de brindar la información del tiempo en ningún momento.

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"Acabamos de tener un incendio en el estudio, pero tenemos dos aletas de tornados. Así que tenemos que seguir haciendo un seguimiento y cubriendo esto en directo", aseguró en vivo.

Minutos más tarde, se observa cómo el humo llega hasta donde él está y lo cubre casi por completo, ocasionando que Simmons tengan dificultades para respirar y hablar. A pesar de esta situación, el joven continúo con su trabajo, cubriéndose la nariz y la boca con el cuello de su camisa.

"Tenía que seguir adelante", la palabra del protagonista

El video del momento se viralizó en redes sociales y generó preocupación en usuarios por la salud del meteorólogo. Al respecto, el profesional subió un video en sus redes sociales contando lo sucedido y llevando tranquilidad.

"En la transmisión uso la palabra 'lámpara'. No sé por qué la utilicé; en realidad, fue una luz del estudio, un foco colgado del techo. Todo comenzó cuando estaba solo en el estudio y tuve que avisar al operador de cámara. Así, rápidamente hicieron lo posible para evitar problemas", expresó.

Además, aclaró que el humo que se observa en el video en realidad provenía del extintor que utilizaron para apagar el fuego. Si bien no se registraron heridos tras el hecho, el meteorólogo confesó que sufrió dolor de garganta y ojos llorosos, por lo que debió recibir atención médica.

"Me costaba un poco respirar, por eso me cubrí con la camisa, pero cuando estás siguiendo dos alertas de tornado a la vez, sentí que tenía que seguir adelante", confesó.

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