21 de octubre de 2025 - 11:13

Echaron al subcomisario que montó un allanamiento ilegal: se llevó $400 mil y USD 1400 de un cultivador

Miguel Salinas, exjefe de la Unidad Investigativa (UID) de Luján, fue expulsado de la fuerza por la ministra de Seguridad y Justicia Mercedes Rus. Junto a otros 4 uniformados se llevaron el dinero de la víctima y las plantas de marihuana.

Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Foto:

Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El Ministerio de Seguridad y Justicia echó de la Policía de Mendoza a un subcomisario que, en abril de 2020 comandó un allanamiento ilegal en la casa de un cultivador de cannabis y, junto a otros tres policías, se llevaron 400 mil pesos y 1400 dólares de un cultivador de marihuana medicinal.

Leé además

La Policía detuvo a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad de su expareja

La interceptó en un bar de la Arístides, la forzó a subir a su auto y la mantuvo cautiva en una casa

Por Redacción Policiales
Una moto robada fue recuperada y su conductor quedó detenido.

Tras una persecución, la Policía recuperó una moto que había sido robada de una concesionaria del Centro

Por Redacción Policiales

Se trata del subcomisario Miguel Salinas, exjefe de la Unidad Investigativa (UID) de Luján, quien fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por realizar allanamiento ilegal en concurso real con el delito de concusión por el hecho ocurrido el 24 de abril de 2020 cuando cuatro efectivos - el oficial inspector Max Luso, el auxiliar mayor Pablo Moreno; el auxiliar Fernando Cano y el policía retirado Ricardo Martínez- realizaron un allanamiento sin orden judicial y cometieron el delito de extorsión, según consta en la Resolución N°5151 del Boletín Oficial provincial, firmado por la Ministra de Seguridad y Justicia Mercedes Rus.

En febrero de 2023 el acusado recibió una sanción de cesantía sujeta a exoneración, motivo por el cual interpuso un recurso jerárquico, el cual fue admitido en lo formal, pero luego rechazado en lo sustancial mediante el Decreto N° 1590.

En diciembre de 2020, los cuatro policías implicados se sometieron a un juicio abreviado y fueron condenados a 2 años de prisión y a pagar una multa de 1 millón de pesos cada uno por haber realizado un allanamiento ilegal y haberse quedado con 400 mil pesos y 1400 dólares de un cultivador de marihuana.

Salinas optó por no hacer un abreviado y fue condenado después a tres años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos oficiales. El dinero “secuestrado” por los uniformados, nunca apareció.

Inicialmente la causa estaba caratulada como extorsión agravada por ser funcionarios públicos y por allanamiento ilegal. Pero antes de ser juzgados cambió la calificación a concusión agravada (cuando un funcionario exige dinero para provecho propio), delito que tiene penas que van de los 2 a 6 años de prisión.

El caso fue dado a conocer por el Ministerio de Seguridad el 24 de abril de 2020, luego que se detuviera al subcomisario junto a otros uniformados.

Durante el operativo se logró el secuestro de vestimentas policiales, militar, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.

Días antes un vecino de Carrodilla que se dedica a hacer cremas y aceites de cannabis, denunció que le habían hecho un allanamiento en su casa y le habían encontrado en el fondo dos plantas de marihuana.

Los uniformados le pidieron dinero para no llevárselo detenido y el denunciante les dio una importante cantidad de pesos y dólares. También se llevaron las plantas.

Cuando el caso llegó a investigaciones, a través del geoposicionamiento de las radios policiales y de un móvil se pudo dar con las identidades de los uniformados que son parte de la Unidad Investigativa de Luján y al ex policía que actuó como datero.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dolor por la muerte de Gastón Moyano, el hombre que murió atragantado en un asado.

Emotiva despedida a Gastón Moyano, el chofer apasionado que murió atragantado en un asado

Por Redacción Policiales
Un taxi se quedó sin frenos y terminó estrellado contra un árbol en Luján

Un taxi se quedó sin frenos y terminó estrellado contra un árbol en Luján

Por Redacción Policiales
Dos motociclistas resultaron gravemente heridos tras un choque ocurrido anoche en Lavalle, sobre la Ruta 142, a la altura de calle El Carmen, en dirección norte.

Dos motociclistas graves tras un choque "misterioso": los encontraron tendidos en la ruta

Por Redacción Policiales
De Mendoza a San Juan: ocultaban cocaína en el filtro de aire del auto

Iban de Mendoza a San Juan con cocaína oculta en un lugar impensado del auto

Por Redacción Policiales