La impensada película de acción sobre las mafias del fútbol que lidera en Netflix

Es la segunda entrega de un conocido filme sobre los "hooligans" grupos violentos asociados al deporte. Dura casi tres horas y es polaca.

La secuela de una película polaca que está disponible en Netflix.

A días de su estreno, la segunda parte de una película polaca de acción se posicionó entre lo más visto de Netflix. Esta producción polaca mezcla peleas, crimen y drama, y continúa una historia de 2021 que sorprendió por su retrato brutal del submundo de los ultras del fútbol europeo.

Se trata de la película "Furioza 2" (título original: Druga Furioza), dirigida por Cyprian T.Olencki y con una duración de casi tres horas, 167 minutos.

Con una puesta en escena intensa y un estilo visual impactante, la secuela amplía el universo criminal de la primera entrega y se consolida como uno de los thrillers europeos más comentados del momento.

De qué trata “Furioza 2”, el nuevo éxito de Netflix Embed - Furioza 2 | Tráiler oficial | Netflix La historia arranca tras un asesinato que sacudió a la organización criminal conocida como “Furioza”. Con el liderazgo vacante, Golden (Mateusz Damicki) asume el mando decidido a expandir el imperio delictivo hacia Irlanda, lo que desata una guerra de poder y traiciones que pone a prueba la lealtad, la amistad y la supervivencia en un entorno violento y sin reglas.

“Furioza 2” mantiene el tono oscuro y visceral de su antecesora, con escenas de acción realistas y una narrativa cargada de tensión. La trama profundiza en el mundo de los hooligans —grupos violentos asociados con el fútbol—, sus códigos de honor y su relación con el mundo de uno de los deportes que más recauda dinero a nivel mundial. Además de una historia atrapante cuenta con una fotografía impecable y estética cruda.

El éxito de “Furioza 2” confirma el creciente interés del público por el cine del Este europeo. Con actuaciones potentes y una dirección que no teme mostrar la violencia del crimen organizado, la película se transformó en una de las más vistas desde su llegada a la plataforma. Los fans de la primera entrega encontrarán una historia más madura, intensa y ambiciosa, que consolida a "Furioza" como una de las sagas polacas más destacadas del catálogo de Netflix.