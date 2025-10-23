23 de octubre de 2025 - 10:13

La impensada película de acción sobre las mafias del fútbol que lidera en Netflix

Es la segunda entrega de un conocido filme sobre los "hooligans" grupos violentos asociados al deporte. Dura casi tres horas y es polaca.

La secuela de una película polaca que está disponible en Netflix.

La secuela de una película polaca que está disponible en Netflix.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Disney rechazó una nueva película de Star Wars

Disney canceló un spin-off de un personaje de "Star Wars" y los fans estallaron en reclamos

Por Redacción Espectáculos
estrenos de cine: que peliculas llegan a las salas mendocinas este jueves 23 de octubre

Estrenos de cine: qué películas llegan a las salas mendocinas este jueves 23 de octubre

Por Redacción Espectáculos

Se trata de la película "Furioza 2" (título original: Druga Furioza), dirigida por Cyprian T.Olencki y con una duración de casi tres horas, 167 minutos.

Con una puesta en escena intensa y un estilo visual impactante, la secuela amplía el universo criminal de la primera entrega y se consolida como uno de los thrillers europeos más comentados del momento.

De qué trata “Furioza 2”, el nuevo éxito de Netflix

Embed - Furioza 2 | Tráiler oficial | Netflix

La historia arranca tras un asesinato que sacudió a la organización criminal conocida como “Furioza”. Con el liderazgo vacante, Golden (Mateusz Damicki) asume el mando decidido a expandir el imperio delictivo hacia Irlanda, lo que desata una guerra de poder y traiciones que pone a prueba la lealtad, la amistad y la supervivencia en un entorno violento y sin reglas.

“Furioza 2” mantiene el tono oscuro y visceral de su antecesora, con escenas de acción realistas y una narrativa cargada de tensión. La trama profundiza en el mundo de los hooligans —grupos violentos asociados con el fútbol—, sus códigos de honor y su relación con el mundo de uno de los deportes que más recauda dinero a nivel mundial. Además de una historia atrapante cuenta con una fotografía impecable y estética cruda.

El éxito de “Furioza 2” confirma el creciente interés del público por el cine del Este europeo. Con actuaciones potentes y una dirección que no teme mostrar la violencia del crimen organizado, la película se transformó en una de las más vistas desde su llegada a la plataforma.

Los fans de la primera entrega encontrarán una historia más madura, intensa y ambiciosa, que consolida a "Furioza" como una de las sagas polacas más destacadas del catálogo de Netflix.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Brad Pitt y su última película, que fue un éxito en cines, llega al streaming.

Cuándo se estrena en streaming "F1", la última película de Brad Pitt

Por Redacción Espectáculos
margaret atwood elogio belen, la pelicula de dolores fonzi que representara a la argentina en los oscar

Margaret Atwood elogió "Belén", la película de Dolores Fonzi que representará a la Argentina en los Oscar

Por Redacción Espectáculos
Netflix presenta su nuevo thriller original.

La película de Netflix con historias cortas: un desesperante thriller sobre los minutos previos a un ataque nuclear

Por Redacción Espectáculos
Milei junto a Lilia Lemoine y una fanática de Chainsaw Man que lleva a Pochita, el perro-diablo con mototosierra

Cuándo se estrena la película de "Chainsaw Man", el animé favorito de Javier Milei

Por Redacción Espectáculos