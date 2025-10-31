31 de octubre de 2025 - 21:54

Fórmula 1: Quedan cuatro fechas y todo está muy parejo

Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen luchan por levantar la copa. La competencia está muy ajustada en la Fórmula 1.

Fórmula 1. Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen. De estos tres saldrá el campeón 2025.

Por Gonzalo Tapia

El GP de México que ganó Lando Norris el pasado cambió la punta de la Fórmula 1, cuando solo quedan cuatro carreras para el final.

Algo más rezagado pero aún con chance aparece Max Verstappen. El holandés, vigente tetracampeón de Red Bull tiene 321 puntos y sigue soñando.

Se trata de la competencia más apretada desde 2012 cuando Sebastián Vettel (Red Bull) ganó por apenas tres puntos sobre Fernando Alonso (Ferrari).

Lo cierto es que para que la lucha entre los tres siga hasta el final, hace falta que Verstappen gane las carreras que quedan "tenemos que hacerlo9 perfecto para ganar las carreras". Es difícil, pero a ver qué podemos hacer en los circuitos que quedan", expresó el neerlandés.

Norris tiene la primera opción, pero Piastri le pisa los talones y lo de Verstappen tiene que ser casi perfecto y esperar tropiezos de sus rivales. Se espera entonces un final apasionante.

¿Qué se viene en la Fórmula 1?

La Fórmula 1 retorna el domingo 9 de noviembre con el GP de Brasil. Luego se cerrará con Las Vegas, Qatar, y Abu Dabi. Además, habrá dos sprints en Brasil y Qatar, las que el suman ocho puntos al vencedor.

