22 de noviembre de 2025 - 20:00

Boca Juniors juega ante Talleres de Córdoba en los octavos del Clausura: hora, TV, formaciones

El Xeneize recibe este domingo desde las 20 horas a Talleres de Córdoba en La Bombonera, por la Liga Profesional.

Boca Juniors recibe a Talleres 

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Por Emanuel Cenci

El Xeneize se metió en esta instancia de la competencia luego de una muy buena actuación en la fase regular, donde terminó en la primera posición de la Zona A con 29 puntos, cuatro por encima de sus más inmediatos perseguidores, que fueron Unión de Santa Fe y Racing. Esto le permitió finalizar en la segunda posición de la tabla anual, y así clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores desde la edición 2023.

Talleres, por su parte, tuvo un 2025 muy complicado, en el que incluso llegó a pelear hasta las últimas fechas por no descender. Finalmente, los dirigidos por Carlos Tevez pudieron salir adelante, y a base de buenos resultados se encontraron también con la clasificación a los playoffs.

talleres festeja
Talleres de Córdoba visita a Boca Juniors

Probables formaciones de Boca – Talleres de Córdoba:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Talleres (C): Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez;, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick y Luis Miguel Angulo. DT: Carlos Tevez.

Datos del partido:

Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Adrián Franklin

Hora: 20

TV: TNT Sports

