Deportivo Riestra y Barracas Central chocan en un duelo de semejantes: hora, TV, formaciones

El Malevo y el Guapo chocan por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Será este lunes a las 17 horas.

Deportivo Riestra - Barracas Central

Deportivo Riestra - Barracas Central

Deportivo Riestra y Barracas Central se enfrentan este lunes a las 17:00 en el Estadio Guillermo Laza, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Nicolás Ramírez será el árbitro, secundado por Héctor Paletta en el VAR.

El partido tiene una gran expectativa a su alrededor, teniendo en cuenta que se trata de dos elencos que habitualmente quedan envueltos en polémicas arbitrales. Sin embargo, desde lo futbolístico será un duelo de equipos con el mismo libreto: solidez defensiva, pierna fuerte para equilibrar el trámite, y alta efectividad desde lo ofensivo.

El equipo dirigido por Gustavo Benítez llega tras empatar 1 a 1 con Godoy Cruz, y acumula cinco partidos sin victorias, racha que contrasta con su campaña en la Zona B, donde finalizó en el tercer puesto y obtuvo su clasificación a la Copa Sudamericana, un logro sin antecedentes para la institución.

Barracas, bajo la conducción de Rubén Darío Insúa, encadena tres encuentros sin derrotas, con una victoria y dos empates consecutivos. El 1 a 1 ante Huracán le permitió cerrar la Zona A en la sexta posición. En el plano internacional, el título continental de Lanús le permitió ingresar al segundo certamen en importancia de Sudamérica.

El antecedente inmediato entre ambos se remonta al 6 de diciembre de 2024, cuando igualaron por 0 a 0 en el mismo escenario. En total se enfrentaron solo dos veces en la Primera División, con el ya mencionado empate y un triunfo de Barracas por 1 a 0 en febrero de 2024.

Probables formaciones de Deportivo Riestra - Barracas Central:

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Miguel Barbieri, Nicolás Sansotre; Cristian Paz, Antony Alonso, Milton Céliz, Jonatan Goitía, Pedro Ramírez; Jonathan Herrera, Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Rafael Barrios, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insua; Javier Ruiz, Nahuel Barrios; Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Datos del partido:

Estadio: Guillermo Laza

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Hora: 17

TV: TNT Sports

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

