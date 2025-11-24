F1: Sanción a Bortoleto y chances para Colapinto en la grilla de Qatar

El piloto de Sauber retrocederá cinco lugares por su maniobra en la primera curva, lo que abre una ventana de oportunidad para el argentino en la largada.

La penalización que cae Gabriel Bortoleto, piloto de Sauber, por su golpe a Lance Stroll (Aston Martin) podría beneficiar directamente a Colapinto.

El Gran Premio de Qatar llegará con la primera modificación confirmada en su grilla incluso antes de iniciarse la actividad,porque Gabriel Bortoleto deberá largar cinco puestos por detrás de lo que consiga en la clasificación. La sanción, derivada de su maniobra en la largada del GP de Las Vegas, reconfigura el escenario para la penúltima fecha del campeonato.

El incidente que derivó en el castigo ocurrió en la curva inicial del circuito estadounidense. En su intento por ganar posiciones, el piloto de Sauber arriesgó por el interior y frenó más tarde de lo debido, generando un toque que disparó un choque múltiple y que tuvo entre sus principales perjudicados a Lance Stroll, de Aston Martin.

image Gabriel Bortoleto deberá largar cinco puestos por detrás de lo que logre en la clasificación en Qatar. Gentileza. Las disculpas de Bartoleto Tras revisar la maniobra, los comisarios de la FIA determinaron que, pese a tratarse de la primera vuelta, la situación no justificaba indulgencia. Consideraron que Bortoleto “frenó extremadamente tarde” en un sector clave y que su acción elevó el nivel de riesgo. Como consecuencia, el brasileño de 21 años recibió dos puntos en su superlicencia -los primeros desde su arribo a la F1- además del retraso en la grilla del domingo.

Lejos de eludir responsabilidades, el piloto reconoció públicamente su error: “Fue mi culpa. Calcule mal el grip y la posición del auto. Frené unos metros tarde y ya no tenía ángulo para tomar la curva”, admitió. Incluso se acercó al área de Aston Martin para pedirle disculpas personalmente a Stroll, quien aceptó el gesto y dio por resuelto el conflicto.

Franco Colapinto (Alpine) completó una positiva segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas Franco Colapinto (Alpine) durante el Gran Premio de Las Vegas EFE Las chances de Colapinto El castigo a Bortoleto no solo afecta su propio fin de semana: también abre una posibilidad estratégica para otros pilotos. Entre ellos aparece Franco Colapinto, que podría beneficiarse si clasifica a menos de cinco puestos del brasileño. En ese caso, el argentino avanzaría automáticamente una posición en la grilla del domingo, un detalle no menor en un circuito tan exigente como Losail.