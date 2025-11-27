Un insólito forcejeo entre un entrenador y una atleta al final de la carrera desató el debate en las redes

El final de una maratón en Corea del Sur desató un debate por la forma de actuar de un entrenador con una atleta , a la cual intentó abrazarla con una toalla y ella lo sacó de encima. Esto encendió la polémica y la protagonista debió explicar lo sucedido.

Las imágenes del comportamiento del entrenador Kim Wan-gi tras la llegada de la corredora Lee Su-min en el Maratón Internacional de Incheon 2025 se volvieron virales en redes sociales. Esto ocurrió luego de que la atleta surcoreana declarara que sintió dolor físico y que el entrenador, de 57 años, nunca le ofreció una disculpa.

El episodio tuvo lugar el 23 de noviembre en Songdo, Incheon. Ese día, Lee, de 27 años y miembro del equipo del Ayuntamiento de Samcheok, ganó la categoría femenina nacional con un tiempo de 2 horas, 34 minutos y 41 segundos.

Después de que cruzara la meta, Kim se acercó para intentar cubrirla con una toalla , un gesto común para prevenir la hipotermia en los deportistas. No obstante, las imágenes difundidas por KBS Sports muestran a la corredora incómoda, apartando el brazo de su entrenador mientras él insistía en cubrirla , lo que alimentó aún más la controversia.

Lee Su Min critica, con toda la razón del mundo, la acción de su entrenador. No recibió ninguna disculpa ni reconocimiento y dijo que actualmente se encuentra en recuperación médica durante dos semanas debido al dolor físico y el estrés emocional. Vídeo de "The Korea Herald" pic.twitter.com/UvfDeJFYuA

Tras la difusión del video en medios locales, algunos usuarios se expresaron en las redes sociales, cuestionando el accionar del hombre. “Miren las manos del entrenador...”,“¿Protegerla de qué? Dejenlá cruzar la meta", “La persona que corre sabe lo que quiere, respétenla” y “El entrenador debe saber que está exhausta y debe recuperar su aliento”, fueron algunos de los comentarios.

El descargo de la atleta

En un mensaje difundido en Instagram el 25 de noviembre, Lee Su-min precisó que nunca describió lo ocurrido como “acoso sexual”, a diferencia de algunos internautas que sí interpretaron el hecho de esa manera. La corredora señaló que “el problema central no es si hubo o no intención sexual”, sino que “experimenté un dolor intenso debido a un contacto físico repentino y fuerte justo después de terminar la carrera”.

La atleta contó que en ese instante estaba aturdida y con dificultades para respirar, y que “de repente sentí un tirón muy fuerte en el costado de mi cuerpo”. Luego añadió: “En ese instante, sentí un dolor agudo en el pecho y el plexo solar, y aunque intenté resistirme, la presión sobre mi brazo dificultaba que pudiera zafarme”.

Asimismo, Lee manifestó su molestia por la falta de una disculpa directa por parte de su entrenador. Explicó que solo más tarde se enteró de que había sido Kim quien la sujetó y que, cuando le comentó que había sentido dolor, “no hubo una disculpa concreta ni reconocimiento de que hubiera actuado mal. En cambio, desvió la conversación”.