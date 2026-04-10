La madre de Ángel reveló una faceta desconocida del padre y aseguró: "Yo no lo maté, lo protegí"

La investigación por la muerte de Ángel López, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia (Chubut) , sumó un nuevo capítulo con la declaración pública de su madre biológica Mariela Altamirano . La mujer de 28 años quedó imputada en la causa y negó cualquier responsabilidad, aunque aportó un dato sobre el historial de violencia y drogas sobre su expareja y el papá de su hijo, Luis López.

Video: Ángel suplicaba no volver con su madre biológica, quien lo cuidó antes de morir

Dolor y reclamos en la despedida de Ángel en Comodoro Rivadavia: su madre no asistió al entierro

“Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué” , afirmó la madre de Ángel este jueves en una entrevista con los periodistas de ADN Sur.

Altamirano y su actual marido aparecen como los principales apuntados en el expediente, aunque continúan en libertad mientras avanza la investigación.

Según trascendió, la mujer ya contaba con antecedentes de denuncias por violencia y había perdido la tenencia de otro hijo , un dato que volvió a poner en discusión las decisiones judiciales en torno al cuidado del menor.

En su defensa, Altamirano sostuvo que fue víctima de violencia por parte del padre de Ángel, Luis López , durante el embarazo y los primeros meses de vida del chico.

Embed - EXCLUSIVO | La madre de Ángel, el nene fallecido de 4 años en Comodoro Rivadavia, rompió el silencio

"Yo me conocí con el papá de Ángel en el año 2020. Me vine a Comodoro. Empezamos a tener una relación estable. Ya en todo el embarazo sufría violencia. A los seis meses de que nació, él ya empezaba a tomar, se dedicaba a las drogas, al alcohol, se iba de fiesta, volvía después de dos o tres días, nos hacía pasar necesidades. Yo le dije que me quería separar porque ya no aguantaba más la situación. El papá de Ángel le daba alcohol", señaló Altamirano.

"Me atacaba a mí con cuchillo, decía que si yo lo dejaba, él se iba a matar. Se ponía el cuchillo en el pecho, la punta del mango en el pecho y la punta del filo en el pecho de él, que él se iba a matar. Yo nunca tuve intenciones de irme a Córdoba, me fui por las circunstancias, porque me me sacó a mi hijo y me echó a mí de la casa", aseguró la mujer.

Video sensible: Ángel suplicaba no volver con su madre biológica, sospechosa de la muerte Video sensible: Ángel suplicaba no volver con su madre biológica, sospechosa de la muerte Captura de video / Facebook: Lulu Andrade

“Abusó de mi ignorancia y me echó a la calle”, expresó, al tiempo que describió una relación atravesada por conflictos, consumo problemático y episodios de amenazas.

Además, destacó que ella sí cumplía con la cuota alimentaria mediante descuentos salariales y que su intención era recuperar el vínculo con el niño.

"No es que ellos me pedían a mí o que yo le pedí a ellos plata, ellos me enviaron una carta de embargo y me empezaron a sacar del sueldo. Yo nunca tuve problema de pasarle plata a mi hijo, porque es mi hijo", dijo.

La mañana de la tragedia

Sobre la mañana en que el nene se descompensó, el pasado domingo 5 de abril, la mujer reconstruyó una escena doméstica.

Relató que Ángel dormía desde hacía varias horas y que, al intentar despertarlo, advirtieron una situación anormal. “Mi marido me dice ‘no respira’. Entonces empecé a hacerle reanimación cardiopulmonar y llamé a la ambulancia enseguida”, contó.

Según su versión, salieron a la calle a pedir ayuda mientras aguardaban asistencia médica.

Ángel ingresó al hospital regional pasadas las 8.30 del domingo y murió horas después en terapia intensiva. En un primer momento, se habló de un paro cardiorrespiratorio sin signos externos de violencia, pero el informe preliminar de la autopsia reveló lesiones internas en la cabeza, un dato que reorientó la causa hacia una hipótesis de muerte violenta con su madre como sospechosa.

La trama judicial que rodea el caso es compleja. El nene había sido restituido a su madre biológica en noviembre pasado, tras haber vivido gran parte de su vida con su padre y la pareja de éste, Lorena Andrade, quien aportó videos sobre lo mal que aparentemente lo pasaba Ángel con su mamá. En uno de los clips, el nene suplicaba quedarse en la casa paterna.

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El video fue compartido por la madrastra del niño: "A Ángel lo sacaron de un lugar donde… pic.twitter.com/pnxsu6CmEQ — LOS ANDES (@LosAndesDiario) April 9, 2026

¿Por qué la madre biológica de Ángel no asistió al velatorio de su hijo?

Altamirano también se refirió a su ausencia en el velatorio y aseguró que recibió amenazas.

“Me están diciendo que van a prender fuego mi casa. Tengo una bebé de seis meses, primero está mi hija”, explicó.