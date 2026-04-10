La madre de Ángel reveló una faceta desconocida del padre y aseguró: "Yo no lo maté, lo protegí"

“Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”, afirmó la madre de Ángel este jueves en una entrevista con los periodistas de ADN Sur.
Altamirano y su actual marido aparecen como los principales apuntados en el expediente, aunque continúan en libertad mientras avanza la investigación.
Según trascendió, la mujer ya contaba con antecedentes de denuncias por violencia y había perdido la tenencia de otro hijo, un dato que volvió a poner en discusión las decisiones judiciales en torno al cuidado del menor.
Embed - EXCLUSIVO | La madre de Ángel, el nene fallecido de 4 años en Comodoro Rivadavia, rompió el silencio
En su defensa, Altamirano sostuvo que fue víctima de violencia por parte del padre de Ángel, Luis López, durante el embarazo y los primeros meses de vida del chico.
"Yo me conocí con el papá de Ángel en el año 2020. Me vine a Comodoro. Empezamos a tener una relación estable. Ya en todo el embarazo sufría violencia. A los seis meses de que nació, él ya empezaba a tomar, se dedicaba a las drogas, al alcohol, se iba de fiesta, volvía después de dos o tres días, nos hacía pasar necesidades. Yo le dije que me quería separar porque ya no aguantaba más la situación. El papá de Ángel le daba alcohol", señaló Altamirano.
"Me atacaba a mí con cuchillo, decía que si yo lo dejaba, él se iba a matar. Se ponía el cuchillo en el pecho, la punta del mango en el pecho y la punta del filo en el pecho de él, que él se iba a matar. Yo nunca tuve intenciones de irme a Córdoba, me fui por las circunstancias, porque me me sacó a mi hijo y me echó a mí de la casa", aseguró la mujer.
“Abusó de mi ignorancia y me echó a la calle”, expresó, al tiempo que describió una relación atravesada por conflictos, consumo problemático y episodios de amenazas.
Además, destacó que ella sí cumplía con la cuota alimentaria mediante descuentos salariales y que su intención era recuperar el vínculo con el niño.
"No es que ellos me pedían a mí o que yo le pedí a ellos plata, ellos me enviaron una carta de embargo y me empezaron a sacar del sueldo. Yo nunca tuve problema de pasarle plata a mi hijo, porque es mi hijo", dijo.
La mañana de la tragedia
Sobre la mañana en que el nene se descompensó, el pasado domingo 5 de abril, la mujer reconstruyó una escena doméstica.
Relató que Ángel dormía desde hacía varias horas y que, al intentar despertarlo, advirtieron una situación anormal. “Mi marido me dice ‘no respira’. Entonces empecé a hacerle reanimación cardiopulmonar y llamé a la ambulancia enseguida”, contó.
Según su versión, salieron a la calle a pedir ayuda mientras aguardaban asistencia médica.
Ángel ingresó al hospital regional pasadas las 8.30 del domingoy murió horas después en terapia intensiva. En un primer momento, se habló de un paro cardiorrespiratorio sin signos externos de violencia, pero el informe preliminar de la autopsia reveló lesiones internas en la cabeza, un dato que reorientó la causa hacia una hipótesis de muerte violenta con su madre como sospechosa.