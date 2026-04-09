Video: Ángel suplicaba no volver con su madre biológica, quien lo cuidó antes de morir

El caso de Ángel, el nene de 4 años que murió el domingo pasado en Comodoro Rivadavia (Chubut) , sumó en las últimas horas un elemento que impactó de lleno en la opinión pública: un video en el que el chico suplicaba no volver con su madre biológica, hoy bajo sospecha en la causa.

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Las imágenes, difundidas en Facebook por Lorena Andrade, madrastra de Ángel, muestran al menor llorando mientras era trasladado por personal policial meses antes de su muerte.

"¿Por qué no querés ir?", le preguntó Lorena al nene en el video. "Porque no, me quiero quedar acá ", contestó Ángel. Luego, abrazó a su padre e insistió en que no quería irse.

Ese registro, que circuló con fuerza en las últimas horas y ya es viral en las redes sociales, se convirtió en una pieza clave para entender el contexto previo y alimentó los cuestionamientos sobre la intervención judicial.

La historia, según reconstruyó el entorno paterno de Ángel, tuvo un punto de quiebre en noviembre pasado, cuando la Justicia ordenó que el niño fuera restituido a su madre biológica , pese a que -según denuncian- no existía un vínculo consolidado.

| El nene de 4 años ingresó sin signos vitales a un hospital en Comodoro Rivadavia, tras descompensarse cuando estaba al cuidado de su madre biológica. Tenía lesiones en la cabeza. El video fue compartido por la madrastra del niño: "A Ángel lo sacaron de un lugar donde… pic.twitter.com/pnxsu6CmEQ

La decisión es hoy uno de los focos de la investigación: la querella intenta determinar por qué se avanzó con esa restitución a pesar de las advertencias del círculo familiar que lo había criado durante sus primeros años, en un caso que recuerda al del pequeño Lucio Dupuy, fallecido en La Pampa en 2021.

"A Ángel lo sacaron de un lugar donde estaba bien para llevarlo a un lugar de tortura"

Lorena Andrade, pareja del padre del nene, fue quien puso en palabras el conflicto de la tenencia.

En un testimonio cargado de angustia, aseguró en diálogo con El Trece que el chico “tenía miedo” y que fue obligado a regresar a un entorno -el de su mamá biológica- que describió como violento.

“A Ángel lo sacaron de un lugar donde estaba bien para llevarlo a un lugar de tortura. A Ángel lo mataron”, afirmó.

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De acuerdo a su relato, la madre -cuya identidad se mantiene bajo reserva por el secreto de sumario- "se había ausentado durante tres años" y recién volvió a Chubut a comienzos de 2025 para reclamar la tenencia.

El expediente también empieza a mirar otros posibles niveles de responsabilidad. La familia sostiene que el chico asistía al jardín con signos de violencia que no fueron reportados, lo que abre interrogantes sobre el rol de las autoridades educativas.

Por ahora, las pericias forenses indicaron que el cuerpo del pequeño presentaba lesiones internas en la cabeza, compatibles con una muerte violenta. Ese hallazgo refuerza la principal hipótesis de la investigación y profundiza el eje central del caso: si el desenlace pudo haberse evitado. De todos modos, aún no hay detenidos.