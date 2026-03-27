Nación le puso fecha a la concesión privada de la Ruta 7 desde Desaguadero al Cristo Redentor

"Valoro su capacidad y que dé la cara": Diego Santilli respaldó a Manuel Adorni, en su paso por Mendoza

Santilli dijo que Mendoza es "el lugar que menos reclamos" presenta a la Nación y habló de la Ley de Glaciares

En su paso por Mendoza este viernes, el funcionario de Javier Milei señaló que “está saliendo la licitación de los 9.200 kilómetros de rutas que se van a adjudicar en junio-julio” .

Entre esos kilómetros de rutas nacionales, se encuentran los 329,09 km de Ruta 7 que abarcan la provincia desde el Arco de Desaguadero hasta el cruce internacional Cristo Redentor . La licitación contempla una concesión privada para la intervención y el mantenimiento por un plazo de 20 años .

De acuerdo con el cronograma oficial de la licitación en marcha, las consultas al pliego podrán realizarse hasta el 4 de mayo de 2026 a las 13 , mientras que la presentación de ofertas se fijó hasta el 18 de mayo a las 12 . La apertura se realizará ese mismo día a las 13, mediante acto público electrónico en la plataforma CONTRAT.AR .

La resolución también crea una Comisión Evaluadora ad hoc , integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, encargada de analizar las ofertas.

Desde el Gobierno provincial, aunque no intervienen en el proceso licitatorio, estiman que las obras demandarán una inversión aproximada de 300 millones de dólares. Entonces, según lo anunciado por Santilli, en julio la concesión ya tendrá un adjudicatario y en el segundo semestre se pondrían en marcha las obras.

Qué dijo Diego Santilli sobre la Ruta 40

El ministro del Interior también adelantó que pronto “habrá noticias muy importantes de la Ruta 40, sobre todo el Tramo 1 y el 3 de San Juan”, aunque no dio más detalles. El funcionario hizo alusión a las obras inconclusas desde el Aeropuerto hasta el límite con San Juan.

En la visita anterior a Mendoza, en enero pasado, Santilli recibió el reclamo del gobernador Alfredo Cornejo por la reactivación de los trabajos desde El Plumerillo hasta Lavalle. En ese momento, el funcionario se comprometió a la reactivación de las obras y aseguró que en febrero se pondría en marcha la licitación por la Ruta 7, lo que finalmente sucedió.

Horas más tarde el gobernador compartió en su cuenta de X imágenes de la reunión con Santilli en la Residencia de La Puntilla. Allí señaló que las obras pendientes fueron parte de la charla: "Hoy recibí en Mendoza al ministro del Interior, @diegosantilli, en el inicio de una serie de encuentros con gobernadores para avanzar en la agenda parlamentaria impulsada por el presidente @JMilei de cara a las sesiones ordinarias del Congreso. Además actualizamos información de las obras nacionales inconclusas".

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La nueva Ruta 7 tendrá cuatro estaciones de peaje

La Subsecretaría de Obras dividió el “Tramo Cuyo” de la Red Federal de Concesiones en dos sectores: el primero, desde el límite San Luis–Mendoza hasta Palmira (146,82 km); y el segundo, desde el empalme con la Ruta Nacional 40 Argentina hasta el límite entre Argentina y Chile (182,27 km).

Una de las principales novedades del pliego licitatorio, elaborado por la Secretaría de Obras dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, es la incorporación de dos nuevas estaciones de peaje sobre la Ruta 7.

Se prevé la construcción de estaciones de peaje en Variante Palmira y Potrerillos, en ambos sentidos de circulación. Ambas deberán operar desde el inicio bajo un sistema de cobro automático mediante “vías canalizadas o Free Flow (sin barreras)”. Además, se establece que la distancia mínima entre estaciones de peaje será de 80 kilómetros.

No obstante, para su habilitación y el cobro de la tarifa autorizada, el concesionario deberá haber finalizado la denominada “obra inicial de puesta en valor” en cada sector.

Esta consiste en una serie de trabajos específicos que deberán cumplirse en el primer año, entre ellos: reconstrucción de pavimento rígido, bacheo en profundidad, calce de banquinas, reposición de barandas de defensa y reparación de sistemas de iluminación y semaforización.

En el caso del peaje de La Paz, el concesionario deberá completar la intervención de 100 kilómetros hasta el ingreso a Santa Rosa.

Peaje en La Paz, en el límite entre Mendoza y San Juan Peaje en La Paz, en el límite entre Mendoza y San Luis. Archivo Los Andes Web

Para el peaje Variante Palmira, se exige la finalización de obras en 46,8 km desde el ingreso a Santa Rosa hasta el inicio de la variante, más 8,91 km desde el empalme con Ruta 40 hasta la Destilería de Luján de Cuyo.

En cuanto al peaje Potrerillos, se deberá concluir el tramo comprendido entre la Destilería y el Arroyo Uspallata (85,67 km). Por último, para el peaje de Las Cuevas, se contemplan los trabajos iniciales entre el Arroyo Uspallata y el paso Cristo Redentor.

Entre las obras obligatorias previstas en el pliego se destacan intervenciones clave en Alta Montaña. Estas, a diferencia de las obras de puesta en valor, deberán desarrollarse entre el segundo y el cuarto año de concesión.

Una de ellas es la construcción de una rotonda en Uspallata, en el cruce de la RN 7, la RN 149 y calle Las Heras. También se incluye la reconstrucción del puente sobre el Arroyo Uspallata y del paquete estructural de hormigón entre los km 1204,92 y 1235,35, hasta el ingreso al túnel Cristo Redentor.

“Esta obra permitirá mejorar las condiciones actuales de tránsito, aumentar la capacidad y reforzar la seguridad vial en los sectores a intervenir”, señala el documento oficial.