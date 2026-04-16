16 de abril de 2026 - 22:32

Requisa en San Felipe: secuestran celulares, droga y dinero en un operativo penitenciario

El Servicio Penitenciario de Mendoza realizó un operativo en el complejo San Felipe y secuestró celulares, droga y dinero en efectivo.

El Servicio Penitenciario secuestró celulares, droga y elementos prohibidos en una requisa en San Felipe.

El Servicio Penitenciario secuestró celulares, droga y elementos prohibidos en una requisa en San Felipe.

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El Servicio Penitenciario de Mendoza llevó adelante un operativo de requisa en el Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente San Felipe. Allí se logró secuestrar celulares, droga y dinero en efectivo, en el marco de controles planificados en distintos sectores del establecimiento.

Leé además

Allanaron a una presunta dealer en Florencio Varela y hallaron un lobo blanco en su casa.

Insólito: hicieron un operativo antidroga y en el patio de la detenida encontraron un lobo blanco
Detuvieron a un motociclista en Junín con más de 3 kilos de droga.

Persecución en Junín: detuvieron a un motociclista con más de 3 kilos de droga

El procedimiento se realizó bajo los protocolos de la Fuerza Operativa de Requisa Móvil Antidisturbios (Forma), un cuerpo especializado destinado a reforzar la seguridad interna en contextos de encierro y prevenir situaciones de riesgo.

Elementos secuestrados en el operativo

Como resultado de la requisa, el personal incautó:

  • 40 teléfonos celulares.
  • 331,7 gramos de marihuana.
  • 101,3 gramos de cocaína.
  • Dinero en efectivo.

Desde el organismo señalaron que estos operativos buscan detectar y desarticular la circulación de elementos prohibidos, una de las principales problemáticas dentro de las unidades penales.

Estrategia para combatir la criminalidad intramuros

Las requisas forman parte de un esquema más amplio de control orientado a fortalecer la seguridad penitenciaria, tanto para el personal como para las personas privadas de libertad.

En ese marco, la problemática de la criminalidad intramuros fue abordada a nivel nacional en el Consejo Federal Penitenciario (Cofepe), donde autoridades de distintas provincias avanzaron en la coordinación de estrategias conjuntas.

Durante ese encuentro se analizó el impacto de la pandemia, período en el que se relajaron controles, facilitando la circulación de dispositivos y sustancias ilegales dentro de las cárceles.

Cabe mencionar también que entre las herramientas destacadas se encuentra la implementación de regímenes de Muy Alto Perfil (MAP), destinados a internos de alta peligrosidad, bajo condiciones de monitoreo permanente para evitar la organización de delitos desde el interior de los establecimientos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Condenaron a 15 años de prisión a la mujer que le vendió ketamina al actor Mathew Perry

Condenaron a 15 años de prisión a la mujer que le vendió ketamina al actor Mathew Perry

Secuestaron más de 1,6 kilos de droga en un módulo del Complejo Penitenciario Almafuerte

Secuestraron más de 1,6 kilos de droga en un módulo del penal Almafuerte

Salió a la luz que muestra el modus operandi de una médica para robar fentanilo en un hospital 

El video que muestra cómo robaban las ampollas de fentanilo en un hospital bonaerense

Por Redacción Policiales
Hallaron con vida a Jesús Esquivel, el hombre que era intensamente buscado en San Martín 

Tras 10 días desaparecido, hallaron con vida a Jesús Esquivel, el hombre intensamente buscado en San Martín

Por Redacción Policiales