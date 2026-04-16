Requisa en San Felipe: secuestran celulares, droga y dinero en un operativo penitenciario

El Servicio Penitenciario de Mendoza llevó adelante un operativo de requisa en el Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente San Felipe . Allí se logró secuestrar celulares, droga y dinero en efectivo , en el marco de controles planificados en distintos sectores del establecimiento.

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El procedimiento se realizó bajo los protocolos de la Fuerza Operativa de Requisa Móvil Antidisturbios (Forma) , un cuerpo especializado destinado a reforzar la seguridad interna en contextos de encierro y prevenir situaciones de riesgo.

Desde el organismo señalaron que estos operativos buscan detectar y desarticular la circulación de elementos prohibidos , una de las principales problemáticas dentro de las unidades penales.

Las requisas forman parte de un esquema más amplio de control orientado a fortalecer la seguridad penitenciaria , tanto para el personal como para las personas privadas de libertad.

En ese marco, la problemática de la criminalidad intramuros fue abordada a nivel nacional en el Consejo Federal Penitenciario (Cofepe), donde autoridades de distintas provincias avanzaron en la coordinación de estrategias conjuntas.

Durante ese encuentro se analizó el impacto de la pandemia, período en el que se relajaron controles, facilitando la circulación de dispositivos y sustancias ilegales dentro de las cárceles.

Cabe mencionar también que entre las herramientas destacadas se encuentra la implementación de regímenes de Muy Alto Perfil (MAP), destinados a internos de alta peligrosidad, bajo condiciones de monitoreo permanente para evitar la organización de delitos desde el interior de los establecimientos.