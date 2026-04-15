Un camión desbarrancó por la temida curva de Guido en ruta 7: el chofer se tiró antes y se salvó por milagro

En un espectacular vuelco en la Ruta Nacional 7, un camión se desbarrancó en la Curva de Guido. El chofer logró salvarse al saltar justo a tiempo.

Un camión protagonizó un impactante vuelco, y posterior desbarrancamiento, este miércoles en la Ruta Nacional 7, a la altura sur de la temida Curva de Guido, en la zona de Potrerillos. El conductor logró salvar su vida al saltar del vehículo justo antes de la caída.

El hecho fue reportado a través de un llamado a la línea de emergencias 911, lo que derivó en un rápido operativo por parte de la Policía de Mendoza, con intervención de la Comisaría 53°. Al llegar, los efectivos constataron que el vehículo, un camión que transportaba paneles solares, había caído hacia un barranco por causas que aún se investigan.

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Vuelco en la Curva de Guido Según las primeras informaciones, el conductor logró arrojarse del camión antes de la caída, lo que le permitió salvar su vida. No obstante, sufrió politraumatismo y debió ser trasladado a un hospital para su atención. El rodado quedó completamente destruido.

En el lugar también trabaja personal de Gendarmería Nacional Argentina, realizando tareas de prevención y ordenamiento del tránsito. Se solicita a los conductores circular con extrema precaución a la altura del kilómetro 1114.