Fotos y video: dos perros atacaron a un empleado de 75 años de un galpón de ajos y lo hirieron de gravedad

El ataque de los dos perros pitbull se produjo cuando la víctima ingresó al predio ubicado en El Algarrobal.

Dos perros bravos pitbull atacaron e hirieron de gravedad a un empleado de un galpón de ajos de Las Heras, esta mañana, cuando el hombre se disponía a realizar sus tareas diarias.

La victima –un trabajador temporal, Jorge T., 75 años, sin domicilio fijo- sufrió heridas graves en los brazos y debió ser internado en el hospital Lagomaggiore, en tanto que los animales quedaron en poder de Zoonosis municipal.

Ataque Pitbull 2 Dos perros bravos atacaron a un empleado de 75 años de un galpón de ajos en Las Heras. Foto: X Radio Post Cerca de las 7.55 ingresó un llamado a la línea de Emergencias 911 informando que en calle San Esteban frente al galpón de Ajo Lufrán, a 500 metros al Sur de calle Puebla, en El Algarrobal, un perro atacó a un hombre y que el animal sería del galpón.

Cuando llegó al lugar un móvil policial los uniformados constataron que la persona fue sufrió el ataque presentaba lesiones en el cuello y en uno de sus brazos que se encontraba comprometido, con desprendimiento de piel y músculo.

Momento en el que un Hombre del Pastal es atacado por dos Perros en una Fábrica de Ajos. Producto de las heridas fue derivado al hospital Lagomaggiore. Estaba haciendo changas para la empresa y fue mordido por perros de la misma fábrica. El herido explicó que trabaja en el galpón de ajos y que al llegar ingresó al predio y fue atacado por uno de los perros y luego otro de perro más se sumó al ataque.