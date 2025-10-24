24 de octubre de 2025 - 12:48

Fotos y video: dos perros atacaron a un empleado de 75 años de un galpón de ajos y lo hirieron de gravedad

El ataque de los dos perros pitbull se produjo cuando la víctima ingresó al predio ubicado en El Algarrobal.

El hombre fue internado en el hospital Lagomaggiore.

El hombre fue internado en el hospital Lagomaggiore.

Foto:

Imagen ilustrativa / Web
El hombre fue internado en el hospital Lagomaggiore.

El hombre fue internado en el hospital Lagomaggiore.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos perros bravos pitbull atacaron e hirieron de gravedad a un empleado de un galpón de ajos de Las Heras, esta mañana, cuando el hombre se disponía a realizar sus tareas diarias.

Leé además

Darío y Nicolás, pioneros en tener a sus cinco perros como testigos de casamiento

Por primera vez en el país, cinco perros serán testigos de un casamiento en Mendoza

Por Gisel Guajardo
dos detenidos y siete policias heridos tras incidentes frente a la legislatura en medio de una manifestacion

Dos detenidos y siete policías heridos tras incidentes frente a la Legislatura en medio de una manifestación

Por Redacción Policiales

La victima –un trabajador temporal, Jorge T., 75 años, sin domicilio fijo- sufrió heridas graves en los brazos y debió ser internado en el hospital Lagomaggiore, en tanto que los animales quedaron en poder de Zoonosis municipal.

Ataque Pitbull 2
Dos perros bravos atacaron a un empleado de 75 años de un galpón de ajos en Las Heras.

Dos perros bravos atacaron a un empleado de 75 años de un galpón de ajos en Las Heras.

Cerca de las 7.55 ingresó un llamado a la línea de Emergencias 911 informando que en calle San Esteban frente al galpón de Ajo Lufrán, a 500 metros al Sur de calle Puebla, en El Algarrobal, un perro atacó a un hombre y que el animal sería del galpón.

Cuando llegó al lugar un móvil policial los uniformados constataron que la persona fue sufrió el ataque presentaba lesiones en el cuello y en uno de sus brazos que se encontraba comprometido, con desprendimiento de piel y músculo.

Embed

El herido explicó que trabaja en el galpón de ajos y que al llegar ingresó al predio y fue atacado por uno de los perros y luego otro de perro más se sumó al ataque.

Minutos más tarde llegó al lugar una ambulancia de SEC y el medico diagnostico “heridas desgargantes en ambos miembros superiores” por lo que fue trasladado al Hospital Lagomaggiore.

Ataque Pitbull 1
Dos perros bravos atacaron a un empleado de 75 años de un galpón de ajos en Las Heras

Dos perros bravos atacaron a un empleado de 75 años de un galpón de ajos en Las Heras

Desde la Oficina Fiscal N° 1 de Las Heras se dispuso las actuaciones de rigor y que personal de Zoonosis municipal retire los agresivos canes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un violento asalto se registró en la noche del jueves en un local de Santiago del Estero al 1200, en Godoy Cruz.

Terror en un supermercado: entraron con armas, amenazaron al cajero y escaparon con dinero y seis botellas de whisky

Por Redacción Policiales
Grave accidente en Ruta 7: un camión volcó, desbarrancó 50 metros

Grave accidente en Ruta 7: un camión volcó, desbarrancó 50 metros y el conductor está grave

Por Redacción Policiales
Una nena de tres años fue rescatada del agua por un vecino de San Martín

Una nena de tres años fue rescatada de un canal de riego por un vecino de San Martín

Por Enrique Pfaab
El momento del fuerte accidente en Ruta 9

Así se originó el trágico accidente múltiple en Ruta 9 que dejó al menos tres muertos: el impacante video

Por Redacción Policiales