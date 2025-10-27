Conductor ebrio en una 4x4 chocó de frente a un auto: un joven herido y alarma por perdida de gas

Ocurrió esta mañana en Guaymallén. El hombre que iba en una camioneta chocó de frente a un auto en el que viajaba el joven que resultó herido.

En la mañana de este lunes ocurrió un violento accidente vial en la intersección de calle Lemos y Severo del Castillo en Guaymallén que dejó a un joven herido y daños importantes en ambos vehículos involucrados.

El siniestro se registró alrededor de las 6:35 horas, cuando una camioneta Toyota Hilux, ocupada por un conductor de 34 años y en la que viajaban dos mujeres de 19 y 20 años, colisionó de frente contra un automóvil Fiat Siena, conducido por un hombre de 50 años, quien iba acompañado por un joven de 21.

Según el parte policial, ambos rodados circulaban en direcciones opuestas sobre Severo del Castillo cuando se produjo el impacto.

Tras la colisión, ambos vehículos presentaron pérdidas de gas natural comprimido, por lo que se solicitó la presencia de Bomberos Voluntarios, quienes realizaron los cortes preventivos correspondientes para evitar una posible explosión o incendio.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a los ocupantes del Fiat Siena y diagnosticó al acompañante, de 21 años, con un traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde permanece en observación. Los demás involucrados no presentaron lesiones de gravedad.