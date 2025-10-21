Emotiva despedida a Gastón Moyano, el chofer apasionado que murió atragantado en un asado

La muerte del colectivero Gastón Hernán Moyano , de 29 años, causó conmoción en redes sociales. Compañeros, amigos y colegas de todo el país expresaron su tristeza por la partida del joven conductor, quien falleció el domingo en Guaymallén tras atragantarse mientras preparaba un asado en familia .

La página de Facebook, “Club Famosos Mendocinos” , una comunidad de choferes y aficionados al transporte público que Moyano había ayudado a fundar y administrar, lo despidió con sentidas palabras.

“Hoy nos toca despedir a alguien que dejó una huella enorme en todos nosotros . Nuestro amigo Gastón Moyano partió de este mundo, pero su pasión, su alegría y su amor por el volante quedarán para siempre...”, expresaron en una publicación que rápidamente se llenó de comentarios y reacciones.

El texto continuó con un homenaje a su legado: "Fue fundador y administrador de esta gran familia, Club Famosos Mendocinos, y el motor principal detrás de la Expobondi , evento que con tanto esfuerzo y dedicación supo organizar y hacer crecer año tras año... Gastón no solo armó una página: creó una comunidad, una familia unida por la misma pasión . Te vamos a recordar en cada expo, en cada bocinazo, en cada chifle que suene, porque ahí va a estar tu esencia, tu risa y tu amor por los bondis. Buen viaje amigo".

La publicación acumuló más de 130 mensajes de colegas, fanáticos del transporte y amigos personales de Gastón. “No lo puedo creer, qué terrible. Nos conocíamos desde que venía a Chile de vacaciones, hacíamos una junta relámpago antes de irse. Buen viaje, Gastón, un abrazo al cielo”, escribió un usuario.

“Hasta siempre, Gastón. Fuiste como un hijo para mí. Hoy me embarga la tristeza…”, dice otro mensaje.

También hubo palabras de afecto de parte de choferes de otras provincias y comunidades: “Qué triste noticia la verdad. Una gran perdida desde Choferes Solidarios de Buenos Aires queremos hacer llegar nuestras condolencias a la familia y a todos sus compañeros y amigos".

Desde San Juan también se sumaron los mensajes de despedida: "Desde San Juan nuestras condolencias a su familia y amigos ... Realmente una gran pérdida... Hasta la próxima amigo".

Quién era Gastón Moyano, el apasionado del colectivo

Gastón Moyano, oriundo de San Rafael y residente en Guaymallén, era conocido entre sus pares como un amante de los colectivos y del oficio de chofer. Según detalla "El Club de los famosos" disfrutaba "de franelearlo, hacerlo brillar y mostrar con orgullo esa pasión que lo definía".

El velatorio se realizó en la sala Boschin Hermanos de Guaymallén, donde familiares, amigos y colegas se acercaron a darle el último adiós.

Cómo fue la trágica muerte del colectivero

El hecho fue reportado el domingo alrededor de las 14.46 en una vivienda ubicada en calle Silvano Rodríguez, de acuerdo al informe policial.

Gastón Moyano (29) se encontraba preparando el almuerzo en el patio de la casa junto a su familia. En un momento, probó un trozo de carne y, de inmediato, manifestó que no podía respirar. Acto seguido, se desmayó en el lugar.

Fue su hermana quien dio aviso a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al domicilio comenzaron a realizarle maniobras de RCP al hombre, hasta la llegada del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), en un intento de reanimarlo.

Cuando arribaron dos ambulancias del SEC —internos 168 y 169— se continuó con las maniobras junto al equipo médico. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, los profesionales confirmaron el fallecimiento en el lugar por paro cardiorrespiratorio.