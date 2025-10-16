No las tires: las hojas de una verdura reducen el dolor y la inflamación intestinal

Las cáscaras y sobre todo las hojas que normalmente se tiran, pueden esconder un verdadero potencial. En este caso, las hojas de una verdura posee compuestos naturales que podrían mejorar el equilibrio intestinal y reducir su dolor , según estudios científicos.

No lo tires más: el abono natural que tus plantas aman y siempre va a la basura

Hervir hojas de laurel: cuáles son los 5 beneficios en casa y por qué lo recomiendan

Gracias a su aporte antioxidante y por cómo actúa frente a los trastornos metabólicos, su consumo podría incorporarse en la dieta diaria sin dificultad, siempre que se prepare de la forma adecuada y con una cocción breve .

Las hojas de rábano son una fuente rica en polifenoles , flavonoides y fibra.

Recuperar las hojas en la cocina antes de tirarlas es una forma simple y natural de sumar bienestar y alejar el dolor.

El rábano en general es conocido por estimular la función hepática y favorecer la eliminación de toxinas. Por eso, aprovechar sus hojas se vuelve una alternativa nutritiva que complementa una alimentación variada, especialmente en épocas de calor, cuando el cuerpo necesita alimentos más livianos y depurativos.

Las hojas de rábano pueden incorporarse fácilmente en la cocina si se preparan con algunos cuidados .

Recuperar las hojas en la cocina antes de tirarlas es una forma simple y natural de sumar bienestar y alejar el dolor.

Antes, deben lavarse bien para retirar cualquier resto de tierra y hervirlas entre 3 y 5 minutos , lo suficiente para ablandarlas sin que pierdan sus propiedades .

para retirar cualquier resto de tierra y , lo suficiente para ablandarlas sin que pierdan sus . Una opción práctica es saltearlas con aceite de oliva, ajo y un toque de limón, ya que la vitamina C potencia la absorción de los compuestos antioxidantes .

y un toque de ya que la potencia la absorción de los compuestos . También pueden añadirse a sopas , tartas o licuados verdes junto con frutas y verduras frescas.

, o verdes junto con frutas y verduras frescas. Otra alternativa aún más saludable consiste en preparar una infusión con hojas frescas o secas. Solo hay que hervir un puñado en agua durante 10 minutos , colar y beber tibia.

con hojas frescas o secas. Solo hay que en agua durante , y tibia. Consumir esta infusión 2 o 3 veces por semana puede favorecer la digestión y aliviar la sensación de pesadez.

De todas formas, los especialistas aconsejan moderar su consumo si existen problemas renales o digestivos graves, ya que las hojas contienen oxalatos que podrían resultar irritantes en exceso.

hojas de verdura Recuperar las hojas en la cocina antes de tirarlas es una forma simple y natural de sumar bienestar y alejar el dolor. WEB

Las hojas del rábano, ahora no serán más un simple desecho. Concentran nutrientes que fortalecen el sistema digestivo y contribuyen a reducir la inflamación intestinal. Por eso, incorporarlas de manera equilibrada en la dieta puede mejorar la salud intestinal y aprovechar al máximo una parte de la planta que suele desperdiciarse.