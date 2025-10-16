16 de octubre de 2025 - 20:05

No las tires: las hojas de una verdura reducen el dolor y la inflamación intestinal

A la hora de cocinar verduras, normalmente se tiran sus hojas y cáscaras. Pero una puede ayudar al bienestar digestivo y a prevenir ese dolor común.

Recuperar las hojas en la cocina antes de tirarlas es una forma simple y natural de sumar bienestar y alejar el dolor.

Recuperar las hojas en la cocina antes de tirarlas es una forma simple y natural de sumar bienestar y alejar el dolor.

Por Redacción

Las cáscaras y sobre todo las hojas que normalmente se tiran, pueden esconder un verdadero potencial. En este caso, las hojas de una verdura posee compuestos naturales que podrían mejorar el equilibrio intestinal y reducir su dolor, según estudios científicos.

Gracias a su aporte antioxidante y por cómo actúa frente a los trastornos metabólicos, su consumo podría incorporarse en la dieta diaria sin dificultad, siempre que se prepare de la forma adecuada y con una cocción breve.

Recuperar las hojas en la cocina antes de tirarlas es una forma simple y natural de sumar bienestar y alejar el dolor.

Recuperar las hojas en la cocina antes de tirarlas es una forma simple y natural de sumar bienestar y alejar el dolor.

Qué propiedades ofrecen las hojas del rábano al sistema digestivo

Las hojas de rábano son una fuente rica en polifenoles, flavonoides y fibra.

  • Según un estudio publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry, estos compuestos tienen una acción antiinflamatoria que ayuda a reducir el estrés oxidativo en el intestino y a proteger las células del daño causado por una dieta alta en grasas o azúcares.
  • Además destacan que los extractos de estas hojas pueden disminuir los marcadores de inflamación intestinal, lo que podría ser útil en personas con molestias digestivas o enfermedades metabólicas leves.
  • Gracias a su alto contenido de fibra también favorece la salud del microbioma intestinal, lo que contribuye a una digestión más equilibrada.

El rábano en general es conocido por estimular la función hepática y favorecer la eliminación de toxinas. Por eso, aprovechar sus hojas se vuelve una alternativa nutritiva que complementa una alimentación variada, especialmente en épocas de calor, cuando el cuerpo necesita alimentos más livianos y depurativos.

Recuperar las hojas en la cocina antes de tirarlas es una forma simple y natural de sumar bienestar y alejar el dolor.

Recuperar las hojas en la cocina antes de tirarlas es una forma simple y natural de sumar bienestar y alejar el dolor.

Cómo se consumen las hojas de rábano para aprovechar sus beneficios

Las hojas de rábano pueden incorporarse fácilmente en la cocina si se preparan con algunos cuidados.

  • Antes, deben lavarse bien para retirar cualquier resto de tierra y hervirlas entre 3 y 5 minutos, lo suficiente para ablandarlas sin que pierdan sus propiedades.
  • Una opción práctica es saltearlas con aceite de oliva, ajo y un toque de limón, ya que la vitamina C potencia la absorción de los compuestos antioxidantes.
  • También pueden añadirse a sopas, tartas o licuados verdes junto con frutas y verduras frescas.
  • Otra alternativa aún más saludable consiste en preparar una infusión con hojas frescas o secas. Solo hay que hervir un puñado en agua durante 10 minutos, colar y beber tibia.
  • Consumir esta infusión 2 o 3 veces por semana puede favorecer la digestión y aliviar la sensación de pesadez.

De todas formas, los especialistas aconsejan moderar su consumo si existen problemas renales o digestivos graves, ya que las hojas contienen oxalatos que podrían resultar irritantes en exceso.

Recuperar las hojas en la cocina antes de tirarlas es una forma simple y natural de sumar bienestar y alejar el dolor.

Recuperar las hojas en la cocina antes de tirarlas es una forma simple y natural de sumar bienestar y alejar el dolor.

Las hojas del rábano, ahora no serán más un simple desecho. Concentran nutrientes que fortalecen el sistema digestivo y contribuyen a reducir la inflamación intestinal. Por eso, incorporarlas de manera equilibrada en la dieta puede mejorar la salud intestinal y aprovechar al máximo una parte de la planta que suele desperdiciarse.

