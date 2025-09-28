28 de septiembre de 2025 - 13:09

Mezclar cebolla morada con alcohol etílico: por qué se recomienda para el cuerpo y para qué sirve

La mezcla casera de cebolla morada y alcohol etílico se convirtió en un consejo saludable en el que muchas personas ya comienzan a utilizarlo con frecuencia.

Integrar este tipo de prácticas puede ser una forma de explorar recursos adicionales para el bienestar cotidiano.



Por Lucas Vasquez

Dentro de tantos métodos caseros aparece uno que llama la atención por su simpleza y la confianza que ha comenzado a despertar en diferentes persona que lo utilizan. La cebolla morada con alcohol etílico aporta un líquido esencial para la salud y no se trata de ingerirlo vía oral, sino que solo debemos aplicarlo continuamente para un alivio eficaz.

Este preparado tampoco se utiliza como complemento alimenticio sino que se aplica de manera externa. Su efectividad es lo que más sorprende, ya que sus propiedades son capaces de convertir un producto casero como complemento de fórmulas profesionales respecto a la salud.

cebolla y alcohol




La cebolla morada con alcohol etílico se utiliza para aliviar dolores articulares

La cebolla morada es reconocida por contener compuestos con efectos antiinflamatorios como la quercetina que la ciencia ha investigado en diversos contextos.

Al combinarla con alcohol etílico potencia su uso tópico ya que este último actúa como vehículo que facilita la absorción de las sustancias de la cebolla al aplicarlo en la piel.

  • Para elaborar este remedio casero solo debemos cortar trozos de una o dos cebollas moradas y colocarlas en un frasco con alcohol etílico.
  • Para que todas las propiedades se mezclen, debemos dejar reposar durante varios días (3 a 7) en un lugar fresco y oscuro antes de usarla.
  • El resultado es un líquido de fuerte aroma que se aplica con masajes sobre las articulaciones afectadas.
  • Su uso está asociado sobre todo a molestias comunes como rigidez, inflamación o dolor en rodillas, manos o codos.

Sin embargo, es importante aclarar que este método no reemplaza ningún tratamiento médico, sino que puede ser un recurso de apoyo para quienes buscan alternativas naturales de cuidado.

cebolla y alcohol




Cómo aplicar la mezcla en articulaciones para obtener un alivio inmediato

Según la revista cuerpo y mente, el procedimiento consiste en frotar suavemente el preparado sobre la zona afectada con movimientos circulares.

De hecho, muchas personas lo utilizan por la noche antes de dormir para que el efecto sea más prolongado, ya que el alcohol aporta una sensación refrescante, mientras que los compuestos de la cebolla penetran poco a poco en la piel.

  • Es sugerible que al aplicar el líquido se realice con la ayuda de un algodón o gasa para distribuirlo de manera uniforme y así evitar que las manos absorban demasiado el olor fuerte de la cebolla.
  • Además, es importante lavarse bien después de manipular la mezcla ya que el alcohol puede resecar la piel.
  • Este remedio casero no presenta una evidencia clínica pero su popularidad se sostiene en la tradición y en testimonios de quienes aseguran notar alivio.

Es un método natural que debe usarse con precaución y sin sustituir las indicaciones de un especialista en caso de dolores persistentes.

cebolla y alcohol




La mezcla de cebolla morada con alcohol etílico es un recurso casero que muchas personas utilizan para calmar dolores en las articulaciones. Su fácil elaboración y la posibilidad de aplicarlo de forma externa lo convierten en una alternativa interesante. Aunque no sustituye tratamientos médicos, pero sí puede complementarse.

