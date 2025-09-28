No lo suelta: el signo del zodiaco más pendiente al celular

Entre los 12 signos existe uno que tiene el celular como una parte adicional del cuerpo. La astrología lo identifica como el más dependiente del celular.

Este signo curioso no sorprende que sea identificado como el signo más apegado al celular en el zodiaco.

Cada signo del zodiaco tiene cualidades que marcan la forma en que interactúa con el entorno y la tecnología no es la excepción. Mientras algunos pueden pasar horas sin mirar el móvil, hay uno que se destaca por no soltarlo nunca y mantenerlo como su principal atractivo.

Este signo muestra una necesidad constante de comunicarse, de estar al día con lo que ocurre y de reforzar sus vínculos a través de mensajes y redes sociales. Su personalidad curiosa e inquieta lo convierte en el más atento a cada vibración o alerta que recibe en el teléfono.

Géminis es el signo que no suelta el celular en ningún momento Géminis es el signo zodiacal más pendiente del celular. Se trata de un signo regido por Mercurio, planeta asociado a la comunicación y la información.

Esta influencia explica por qué las personas geminianas necesitan estar siempre conectadas , hablando , escribiendo y recibiendo noticias de manera constante.

, , y recibiendo noticias de manera constante. Esa intensidad de comunicarse o enterarse de todo hace que siempre estén informados de lo que pasa lejos de ellos y no de su espacio alrededor. Eso hace que el teléfono sea casi una extensión de su personalidad, un canal que les permite mantener el ritmo de sus múltiples intereses.

Además, Géminis suele ser multitarea. Puede responder mensajes mientras escucha música o revisa notificaciones al mismo tiempo. Esa necesidad de mantener diferentes canales activos explica por qué este signo es el que menos puede despegarse del celular y el que más lo consulta a lo largo del día.