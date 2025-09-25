El indignante récord nacional de alcoholemia que marcó un camionero que quedó atravesado en la ruta

Un colectivo de larga distancia logró esquivarlo de milagro y evitó así la tragedia.

Estuvo a punto de producir una tragedia y rompió el récord nacional de alcoholemia.

En la mañana del miércoles, en Salta, estuvo a punto de ocurrir una tragedia cuando un camión quedó atravesado en la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 5, en inmediaciones del paraje La Estrella, bloqueando por completo ambos carriles.

Un colectivo de larga distancia, con la mayoría de sus asientos ocupados, estaba justo detrás del rodado pesado y el chofer logró esquivar de milagro el vehículo, evitando la colisión gracias a una maniobra brusca.

Pero la noticia fue más allá: el camionero marcó un nuevo récord en el test de alcoholemia a nivel nacional.

Triste récord: nueva marca nacional en alcoholemia Tras el episodio, efectivos policiales llegaron al lugar y realizaron los controles de alcoholemia correspondientes. Mientras que el test al chofer del ómnibus dio negativo, el resultado del camionero marcó 4,71 gramos de alcohol en sangre, lo que representa un nuevo récord nacional, superando la anterior marca de 3,95 g/l.

Salta Alcoholemia El camión quedó atravesado en la ruta. Infobae Según informó Radio Salta, nunca antes se había registrado un nivel semejante en la provincia. El conductor, argentino y residente en la zona, estaría vinculado a una empresa de transporte.

Qué pasó con el camionero alcoholizado De acuerdo con fuentes policiales a Infobae, el hombre se habría dormido al volante tras una ingesta desmedida de alcohol, lo que explicaría cómo el vehículo terminó cruzado en plena ruta. Tras el hecho, los efectivos procedieron al secuestro de la licencia de conducir, la retención del camión y labraron las infracciones correspondientes.