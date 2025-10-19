19 de octubre de 2025 - 20:05

Guaymallén: un hombre murió atragantado mientras hacía un asado en una reunión familiar

El hombre probó un trozo de carne y se desplomó. Aunque intentaron reanimarlo con maniobras de RCP, falleció en el lugar.

Un hombre probó un pedazo de carne en un asado y murió por asfixia.

Un hombre probó un pedazo de carne en un asado y murió por asfixia.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una trágico desenlace ocurrió en una reunión familiar de este domingo en Guaymallén. Un hombre murió tras atragantarse mientras hacía un asado.

Leé además

San Rafael: una conductora alcoholizada volcó con cinco acompañantes.

Un auto con 6 ocupantes volcó y terminó en un canal de riego en San Rafael: la conductora iba alcoholizada

Por Redacción Policiales
Un joven mendocino murió tras volcar con su auto en la Ruta 7 de Neuquén.

Trágico accidente en Neuquén: un mendocino murió tras un violento vuelco en la Ruta 7

Por Redacción Policiales

El hecho fue reportado alrededor de las 14.46 en una vivienda ubicada en calle Silvano Rodríguez, de acuerdo al informe policial. La víctima fue identificada como Gastón Hernán Moyano, de 29 años, oriundo de San Rafael.

El hombre se encontraba preparando el almuerzo en el patio de la casa junto a su familia. En un momento, probó un trozo de carne y, de inmediato, manifestó que no podía respirar. Acto seguido, se desmayó en el lugar.

Fue su hermana quien dio aviso a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al domicilio comenzaron a realizarle maniobras de RCP al hombre, hasta la llegada del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), en un intento de reanimarlo.

Cuando arribaron dos ambulancias del SEC —internos 168 y 169— se continuó con las maniobras junto al equipo médico. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, los profesionales confirmaron el fallecimiento en el lugar por paro cardiorrespiratorio.

La Oficina Fiscal de Jurisdicción interviene en el caso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Conductor alcoholizado se cruzó de carril y chocó de frente con una camioneta: hay dos personas heridas

Conductor alcoholizado se cruzó de carril y chocó de frente con una camioneta: hay dos personas heridas

Por Redacción Policiales
Cómo sigue el niño que se electrocutó al tocar un poste de luz en Guaymallén

Cómo sigue el nene que se electrocutó al tocar un poste de luz en una plaza de Guaymallén

Por Redacción Sociedad
Plazoleta Pedro del Castillo en Guaymallén.

Un niño se electrocutó al tocar un poste de luz en una plazoleta de Guaymallén y quedó internado

Por Redacción Sociedad
alarmados por registrar 110 incendios en un mes, un municipio salio a pedir a vecinos extremar cuidados

Alarmados por registrar 110 incendios en un mes, un municipio salió a pedir a vecinos extremar cuidados