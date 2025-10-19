Guaymallén: un hombre murió atragantado mientras hacía un asado en una reunión familiar

El hombre probó un trozo de carne y se desplomó. Aunque intentaron reanimarlo con maniobras de RCP, falleció en el lugar.

Una trágico desenlace ocurrió en una reunión familiar de este domingo en Guaymallén. Un hombre murió tras atragantarse mientras hacía un asado.

El hecho fue reportado alrededor de las 14.46 en una vivienda ubicada en calle Silvano Rodríguez, de acuerdo al informe policial. La víctima fue identificada como Gastón Hernán Moyano, de 29 años, oriundo de San Rafael.

El hombre se encontraba preparando el almuerzo en el patio de la casa junto a su familia. En un momento, probó un trozo de carne y, de inmediato, manifestó que no podía respirar. Acto seguido, se desmayó en el lugar.

Fue su hermana quien dio aviso a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al domicilio comenzaron a realizarle maniobras de RCP al hombre, hasta la llegada del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), en un intento de reanimarlo.

Cuando arribaron dos ambulancias del SEC —internos 168 y 169— se continuó con las maniobras junto al equipo médico. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, los profesionales confirmaron el fallecimiento en el lugar por paro cardiorrespiratorio.

La Oficina Fiscal de Jurisdicción interviene en el caso.