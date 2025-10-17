17 de octubre de 2025 - 10:47

Cómo sigue el nene que se electrocutó al tocar un poste de luz en una plaza de Guaymallén

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles, cuando el chico de 8 años se apoyó en un poste que había sido vandalizado.

Cómo sigue el niño que se electrocutó al tocar un poste de luz en Guaymallén

Cómo sigue el niño que se electrocutó al tocar un poste de luz en Guaymallén

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un nene de 8 años recibió una descarga eléctrica al tocar un poste de luz en la plaza Pedro del Castillo, en Guaymallén. El hecho ocurrió durante la noche del miércoles, mientras jugaba con otros chicos. El menor cayó inconsciente y fue trasladado de urgencia al Hospital Notti.

Leé además

Plazoleta Pedro del Castillo en Guaymallén.

Un niño se electrocutó al tocar un poste de luz en una plazoleta de Guaymallén y quedó internado

Por Redacción Sociedad
alarmados por registrar 110 incendios en un mes, un municipio salio a pedir a vecinos extremar cuidados

Alarmados por registrar 110 incendios en un mes, un municipio salió a pedir a vecinos extremar cuidados

Desde el nosocomio pediátrico informaron que el pequeño ya se encuentra en sala común y su estado de salud es estable y se encuentra fuera de peligro. Por el momento no tiene fecha de alta, según indicaron desde el Hospital.

Desde el municipio afirmaron que toda la instalación eléctrica fue revisada y quedó operativa al 100%. Además, aclararon que aún no se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Guaymallén.

Casi una tragedia

Durante la noche del miércoles un niño de 8 años sufrió un choque eléctrico con un poste de luz en la plaza Pedro del Castillo. Según indicaron, el poste había sido vandalizado previamente.

La Municipalidad informó que Defensa Civil cercó inmediatamente el lugar por seguridad. Luego, personal técnico inspeccionó la plaza y aseguró que no había tensión en los postes, y que los disyuntores y sistemas de protección estaban en correcto funcionamiento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

. El hecho se registró cerca de las 23 sobre calle Buenos Vecinos al 5900.

Un motociclista perdió una pierna tras chocar con un auto en Guaymallén

Por Redacción Policiales
Imputaron y encarcelaron al conductor que circulaba en contramano y provocó la muerte de un joven

Imputaron y encarcelaron al conductor que circulaba en contramano y provocó la muerte de un joven

Por Redacción Policiales
emesa se encargara de la licitacion del parque solar municipal mas grande del pais, ubicado en guaymallen

Emesa se encargará de la licitación del parque solar municipal más grande del país, ubicado en Guaymallén

Por Redacción
Fuerte accidente con vuelco en Guaymallén

Fuerte choque con vuelco en Guaymallén: cuatro heridos, entre ellos tres menores

Por Redacción Policiales