Cómo sigue el nene que se electrocutó al tocar un poste de luz en una plaza de Guaymallén

Cómo sigue el niño que se electrocutó al tocar un poste de luz en Guaymallén

Un nene de 8 años recibió una descarga eléctrica al tocar un poste de luz en la plaza Pedro del Castillo, en Guaymallén. El hecho ocurrió durante la noche del miércoles, mientras jugaba con otros chicos. El menor cayó inconsciente y fue trasladado de urgencia al Hospital Notti.

Desde el nosocomio pediátrico informaron que el pequeño ya se encuentra en sala común y su estado de salud es estable y se encuentra fuera de peligro. Por el momento no tiene fecha de alta, según indicaron desde el Hospital.

Desde el municipio afirmaron que toda la instalación eléctrica fue revisada y quedó operativa al 100%. Además, aclararon que aún no se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Guaymallén.

