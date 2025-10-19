19 de octubre de 2025 - 11:04

Conductor alcoholizado se cruzó de carril y chocó de frente con una camioneta: hay dos personas heridas

El siniestro vial tuvo lugar ayer sobre Ruta 7 a la altura de Agua de las Avispas en Luján.

Conductor alcoholizado se cruzó de carril y chocó de frente con una camioneta: hay dos personas heridas

Conductor alcoholizado se cruzó de carril y chocó de frente con una camioneta: hay dos personas heridas

Foto:

Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un choque entre un Citroën C3 y una camioneta Volkswagen Amarok en la Ruta Nacional 7, a la altura de Agua de las Avispas, dejó dos personas heridas. Uno de los conductores dio positivo en el test de alcoholemia.

Leé además

Tomó y chocó contra una pared en Godoy Cruz: tenía más de cuatro veces el límite de alcohol

Tomó y chocó contra una pared en Godoy Cruz: tenía más de cuatro veces el límite de alcohol

Por Redacción Policiales
Las Heras: un niño de 12 años se colgó de un colectivo, cayó y lo atropellaron. Imagen ilustrativa.

Las Heras: un niño de 12 años se colgó de un colectivo, cayó y lo atropellaron

Por Redacción Policiales

El siniestro ocurrió ayer cerca de las 19:30 horas. Según el informe policial, el Citroën C3, conducido por un hombre de 30 años y en el que viajaban tres acompañantes, circulaba de oeste a este cuando perdió el control, se cruzó de carril e impactó de frente contra una Volkswagen Amarok manejada por un hombre de 50 años, quien viajaba acompañado por tres personas de los cuales uno era menor.

Tras el fuerte impacto, Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para rescatar a los ocupantes atrapados dentro del vehículo menor. Producto del choque, dos personas que viajaban en el Citroën resultaron heridas: una de 34 años sufrió fractura de fémur y fue trasladado de urgencia al Hospital Español, mientras otra de 30 fue derivada al Hospital Lagomaggiore con politraumatismos múltiples.

Personal de tránsito le realizó el test de alcoholemia al conductor del Citroën, el cual arrojó un resultado positivo de 0.98 g/l en sangre. El de la Amarok dio 0.00 g/l.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

indignacion: golpeo a su madre de 78 anos y quemo a dos policias que intentaron detenerlo

Indignación: golpeó a su madre de 78 años y quemó a dos policías que intentaron detenerlo

Por Redacción Policiales
Enfrentamiento entre integrantes de la banda Hells Angels

Enfrentamiento entre integrantes de la banda "Hells Angels" culminó con dos heridos en La Plata

Por Redacción Policiales
Nuevo rastro en la búsqueda de la pareja desaparecida en Chubut desde hace una semana. 

Una pareja desapareció hace una semana en Chubut: encontraron su camioneta abandonada

Por Redacción Policiales
Detuvieron a una mujer tras agredir a un fotógrafo con un cuchillo en Tres de Febrero

Detuvieron a una mujer por agredir con un cuchillo a un fotógrafo durante el acto de Milei

Por Redacción Policiales