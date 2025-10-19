El siniestro vial tuvo lugar ayer sobre Ruta 7 a la altura de Agua de las Avispas en Luján.

Conductor alcoholizado se cruzó de carril y chocó de frente con una camioneta: hay dos personas heridas

Un choque entre un Citroën C3 y una camioneta Volkswagen Amarok en la Ruta Nacional 7, a la altura de Agua de las Avispas, dejó dos personas heridas. Uno de los conductores dio positivo en el test de alcoholemia.

El siniestro ocurrió ayer cerca de las 19:30 horas. Según el informe policial, el Citroën C3, conducido por un hombre de 30 años y en el que viajaban tres acompañantes, circulaba de oeste a este cuando perdió el control, se cruzó de carril e impactó de frente contra una Volkswagen Amarok manejada por un hombre de 50 años, quien viajaba acompañado por tres personas de los cuales uno era menor.

Tras el fuerte impacto, Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para rescatar a los ocupantes atrapados dentro del vehículo menor. Producto del choque, dos personas que viajaban en el Citroën resultaron heridas: una de 34 años sufrió fractura de fémur y fue trasladado de urgencia al Hospital Español, mientras otra de 30 fue derivada al Hospital Lagomaggiore con politraumatismos múltiples.