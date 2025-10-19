19 de octubre de 2025 - 10:38

Indignación: golpeó a su madre de 78 años y quemó a dos policías que intentaron detenerlo

Los efectivos sufrieron graves quemaduras producto del agua caliente, mientras que la anciana fue diagnosticada con escoriaciones en el ojo izquierdo y la espalda.

Policía, asalto, robo, muerte

Foto:

Archivo
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un indignante episodio de violencia familiar terminó con dos policías heridos y un hombre detenido en Córdoba. El agresor, de 43 años, atacó a su madre y luego intentó resistirse a la detención arrojando un balde con agua caliente contra los efectivos, que sufrieron quemaduras.

Leé además

Conductor alcoholizado se cruzó de carril y chocó de frente con una camioneta: hay dos personas heridas

Conductor alcoholizado se cruzó de carril y chocó de frente con una camioneta: hay dos personas heridas

Por Redacción Policiales
Las Heras: un niño de 12 años se colgó de un colectivo, cayó y lo atropellaron. Imagen ilustrativa.

Las Heras: un niño de 12 años se colgó de un colectivo, cayó y lo atropellaron

Por Redacción Policiales

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo en el Barrio Villa Corina durante un procedimiento por un presunto caso de violencia familiar.

Anciana y policías heridos: que sucedió con el agresor

El sábado a la tarde, personal policial se hizo presente en una vivienda ubicada en la calle Federico Rauch al 2000, donde un hombre de 43 años habría agredido físicamente a su madre de 78.

Al arribar al lugar, el agresor arrojó un balde con agua caliente hacia los efectivos, provocándole lesiones. Ante la situación, el personal debió emplear agente químico para reducirlo y proceder a su detención.

Como consecuencia del ataque, dos policías resultaron con quemaduras: uno de ellos en los antebrazos y brazo, y el otro en el rostro, siendo este último derivado a un oftalmólogo por una posible lesión ocular. Ambos uniformados fueron asistidos en forma inicial en el Instituto del Quemado.

Por su parte, la madre del detenido fue trasladada al Hospital Italiano, donde se le diagnosticaron escoriaciones en el ojo izquierdo y la espalda. El hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Enfrentamiento entre integrantes de la banda Hells Angels

Enfrentamiento entre integrantes de la banda "Hells Angels" culminó con dos heridos en La Plata

Por Redacción Policiales
Nuevo rastro en la búsqueda de la pareja desaparecida en Chubut desde hace una semana. 

Una pareja desapareció hace una semana en Chubut: encontraron su camioneta abandonada

Por Redacción Policiales
Tomó y chocó contra una pared en Godoy Cruz: tenía más de cuatro veces el límite de alcohol

Tomó y chocó contra una pared en Godoy Cruz: tenía más de cuatro veces el límite de alcohol

Por Redacción Policiales
Detuvieron a una mujer tras agredir a un fotógrafo con un cuchillo en Tres de Febrero

Detuvieron a una mujer por agredir con un cuchillo a un fotógrafo durante el acto de Milei

Por Redacción Policiales