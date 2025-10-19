Indignación: golpeó a su madre de 78 años y quemó a dos policías que intentaron detenerlo

Los efectivos sufrieron graves quemaduras producto del agua caliente, mientras que la anciana fue diagnosticada con escoriaciones en el ojo izquierdo y la espalda.

Un indignante episodio de violencia familiar terminó con dos policías heridos y un hombre detenido en Córdoba. El agresor, de 43 años, atacó a su madre y luego intentó resistirse a la detención arrojando un balde con agua caliente contra los efectivos, que sufrieron quemaduras.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo en el Barrio Villa Corina durante un procedimiento por un presunto caso de violencia familiar.

Anciana y policías heridos: que sucedió con el agresor El sábado a la tarde, personal policial se hizo presente en una vivienda ubicada en la calle Federico Rauch al 2000, donde un hombre de 43 años habría agredido físicamente a su madre de 78.

Al arribar al lugar, el agresor arrojó un balde con agua caliente hacia los efectivos, provocándole lesiones. Ante la situación, el personal debió emplear agente químico para reducirlo y proceder a su detención.

Como consecuencia del ataque, dos policías resultaron con quemaduras: uno de ellos en los antebrazos y brazo, y el otro en el rostro, siendo este último derivado a un oftalmólogo por una posible lesión ocular. Ambos uniformados fueron asistidos en forma inicial en el Instituto del Quemado.