19 de octubre de 2025 - 18:00

Un auto con 6 ocupantes volcó y terminó en un canal de riego en San Rafael: la conductora iba alcoholizada

El accidente ocurrió en el distrito de Goudge. La conductora del vehículo dio positivo en alcoholemia.

San Rafael: una conductora alcoholizada volcó con cinco acompañantes.

San Rafael: una conductora alcoholizada volcó con cinco acompañantes.

Foto:

Prensa Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Pasadas las 7 de este domingo, un auto Chevrolet Aveo volcó y terminó dentro de un canal de riego. El hecho ocurrió en el distrito de Goudge, San Rafael.

Leé además

Un joven mendocino murió tras volcar con su auto en la Ruta 7 de Neuquén.

Trágico accidente en Neuquén: un mendocino murió tras un violento vuelco en la Ruta 7

Por Redacción Policiales
Conductor alcoholizado se cruzó de carril y chocó de frente con una camioneta: hay dos personas heridas

Conductor alcoholizado se cruzó de carril y chocó de frente con una camioneta: hay dos personas heridas

Por Redacción Policiales

En el rodado se trasladaban 6 personas. La conductora dio positivo en el test de alcoholemia, con un dosaje de 0.95 g/l, casi el doble de lo permitido.

De acuerdo a lo informado por ministerio de Seguridad, el vehículo se desplazaba por Ruta 160 de oeste a este y al arribar a Ruta 169, por razones que se tratan de establecer, la conductora perdió el dominio del vehículo.

San Rafael: una conductora alcoholizada volcó con cinco acompañantes
San Rafael: una conductora alcoholizada volcó con cinco acompañantes.

San Rafael: una conductora alcoholizada volcó con cinco acompañantes.

La mujer, de 37 años, fue trasladada al hospital Schestakow, ya que sufrió traumatismos varios. Además se le retuvo la licencia de conducir por alcoholemia positiva.

El resto de los ocupantes eran cinco varones de 7, 10, 19, 20 y 21 años de edad, quienes no sufrieron lesiones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las Heras: un niño de 12 años se colgó de un colectivo, cayó y lo atropellaron. Imagen ilustrativa.

Las Heras: un niño de 12 años se colgó de un colectivo, cayó y lo atropellaron

Por Redacción Policiales
Entrevista a Luis Petri, ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por el frente Cambia Mendoza - La Libertad Avanza.

Luis Petri defendió la reforma laboral y pidió endurecer penas penales en declaraciones a Aconcagua Radio

Por Redacción
Darío y Nicolás, pioneros en tener a sus cinco perros como testigos de casamiento

Por primera vez en el país, cinco perros serán testigos de un casamiento en Mendoza

Por Gisel Guajardo
Familiares de Luciano Francisco Gómez pidieron en justicia en el centro de San Rafael. / Facebook

Lo asesinaron a puñaladas en un cumpleaños: los 3 adolescentes acusados serán juzgados por un jurado popular

Por Oscar Guillén