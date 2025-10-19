Un auto con 6 ocupantes volcó y terminó en un canal de riego en San Rafael: la conductora iba alcoholizada

El accidente ocurrió en el distrito de Goudge. La conductora del vehículo dio positivo en alcoholemia.

Pasadas las 7 de este domingo, un auto Chevrolet Aveo volcó y terminó dentro de un canal de riego. El hecho ocurrió en el distrito de Goudge, San Rafael.

En el rodado se trasladaban 6 personas. La conductora dio positivo en el test de alcoholemia, con un dosaje de 0.95 g/l, casi el doble de lo permitido.

De acuerdo a lo informado por ministerio de Seguridad, el vehículo se desplazaba por Ruta 160 de oeste a este y al arribar a Ruta 169, por razones que se tratan de establecer, la conductora perdió el dominio del vehículo.

La mujer, de 37 años, fue trasladada al hospital Schestakow, ya que sufrió traumatismos varios. Además se le retuvo la licencia de conducir por alcoholemia positiva.