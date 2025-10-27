27 de octubre de 2025 - 14:59

Buscan a un joven de 18 años que desapareció tras salir de un boliche en medio de la tormenta

La familia de Nicolás Tomás Duarte no tiene noticias sobre él desde el sábado a la madrugada. La búsqueda está centrada en un arroyo cercano al boliche.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía Bonaerense desplegó un amplio operativo para dar con el paradero de Nicolás Tomás Duarte, un joven de 18 años que desapareció el sábado a la madrugada tras salir del boliche “Egipto”, ubicado sobre la ruta provincial 205 y Sargento Cabral, en medio de una fuerte tormenta.

Nicolás, oriundo de Tristán Suárez, había salido a bailar el viernes por la noche y fue visto por última vez caminando solo bajo la lluvia, según registraron cámaras de seguridad de la zona. Los videos muestran al joven alejándose del local bailable por una calle de tierra, tratando de esquivar los charcos de agua.

Cómo iba vestido y qué se sabe hasta ahora

El joven vestía una remera de manga larga negra y azul, pantalón y zapatillas negras. Mide 1,78 metros, es de contextura delgada, tiene cabello castaño claro, ojos marrones y tez trigueña.

La última imagen de Nicolás fue captada alrededor de las 4 de la madrugada del sábado, cuando se retiraba del boliche. Desde ese momento, no hay rastros de su paradero.

Familiares, amigos y vecinos recorrieron hospitales y comisarías de la zona durante todo el fin de semana, pero no obtuvieron información concreta.

Cámaras de seguridad captaron al joven Nicolás Tomás Duarte saliendo del boliche.

Ante la falta de respuestas, este domingo por la tarde los allegados al joven cortaron la Ruta Provincial 205 para exigir que el Municipio de Ezeiza y los dueños de la discoteca entreguen las grabaciones de todas las cámaras de seguridad.

Este lunes al mediodía, fuentes policiales confirmaron a TN que se realiza un operativo de búsqueda intensivo, con participación de bomberos voluntarios, perros rastreadores y drones.

La búsqueda se concentra en un arroyo cercano al boliche, ya que los investigadores no descartan que Nicolás haya sufrido un accidente en medio del temporal.

